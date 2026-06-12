Paraguai precisa minimizar erros na estreia contra os EUA, diz técnico Gustavo Alfaro

O Paraguai precisa minimizar os erros em seu jogo para competir de igual para igual contra os anfitriões, os Estados Unidos, nesta sexta-feira (12) na partida de estreia das duas seleções na Copa do Mundo da América do Norte, afirmou nesta quinta (11) Gustavo Alfaro, técnico da seleção 'guarani'.

De volta ao Mundial após uma ausência de 16 anos, o Paraguai encara uma estreia de grande importância em Los Angeles contra os Estados Unidos, em um Grupo D que também conta com Austrália e Turquia.

"A ideia é reduzir a margem de erro e maximizar nossos próprios pontos fortes... para ver se, em algum momento, conseguimos complicar a vida" do coanfitrião do torneio que começou nesta quinta-feira no México, e dos demais rivais do grupo.

Alfaro reconheceu a "hieraquia que o adversário tem" e destacou a qualidade de seu compatriota Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos.

"É uma partida muito complexa, exigirá de nós um alto nível de concentração e trabalho em equipe (...) eles são uma equipe com muitas armas", disse o técnico que comandou o Equador na Copa do Catar 2022, durante uma coletiva de imprensa.

Alfaro não chegou a anunciar a escalação inicial, mas indicou que Julio Enciso, peça-chave do ataque 'guarani', poderá estar entre os titulares, apesar de uma pancada que ele sofreu no último amistoso de preparação da 'Albirroja', uma vitória por 4 a 0 sobre a Nicarágua, o que chegou a ameaçar sua participação na partida.

"Julio está muito bem, cumpriu todas as etapas do processo. Hoje, inclusive, treinou com o restante do elenco durante parte da atividade. Vamos terminar de avaliá-lo (...) estamos otimistas em relação a esse aspecto", resumiu o treinador.