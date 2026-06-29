Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa

Com uma atuação brilhante do goleiro Orlando Gill, o Paraguai derrotou a Alemanha em uma dramática disputa de pênaltis (4-3) nesta segunda-feira (29), em Foxborough, perto de Boston, avançando para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A equipe comandada pelo autoproclamado 'caçador de utopias' Gustavo Alfaro conseguiu o inesperado em sua primeira participação em uma Copa do Mundo desde 2010, graças às defesas do goleiro nas cobranças de Kai Havertz e Nick Woltemade.
O zagueiro José Canale converteu o pênalti decisivo (4-3) após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols do astro da 'Albirroja' Julio Enciso no fim do primeiro tempo (42') e de Havertz no início da segunda etapa (54').
Os tetracampeões mundiais, que haviam avançado da fase de grupos na América do Norte pela primeira vez desde a conquista do quarto título em 2014, sofreram uma derrota até então inédita em disputas de pênaltis na história das Copas do Mundo.
A partida no Gillette Stadium, onde a torcida alemã estava em ampla maioria, foi repleta de drama.
Durante a prorrogação, a primeira do torneio, houve um momento de grande suspense quando o zagueiro alemão Jonathan Tah (102') marcou num escanteio.
No entanto, o árbitro marroquino Jalal Jayed anulou o gol, entendendo que Waldemar Anton havia cometido uma falta em Gill antes da cabeçada de Tah.
Após avançar da fase de grupos com muito mais dificuldade do que o previsto, a seleção paraguaia sacudiu o cenário da Copa do Mundo, em grande parte graças à perspicácia tática de Alfaro e à disciplina de seu elenco.
Eliminada muito antes do esperado, a Alemanha provavelmente testemunhou a última partida internacional de seu lendário goleiro de 40 anos, Manuel Neuer, o último remanescente da geração que ergueu o troféu no Brasil, doze anos atrás.
A 'Albirroja' disputará uma vaga nas quartas de final contra o vencedor do confronto entre França e Suécia, que jogam nesta terça-feira em East Rutherford, Nova Jersey.
Escalações:
Alemanha: Manuel Neuer - Joshua Kimmich (cap), Antonio Rüdiger (Malick Thiaw 110'), Jonathan Tah, Nathaniel Brown - Aleksandar Pavlovic (Anton Waldemar 79'), Felix Nmecha (Leon Goretzka 46') - Leroy Sané (Nick Woltemade 88'), Kai Havertz, Florian Wirtz (Nadiem Amiri 110') - Deniz Undav (Jamal Musiala 63').
Técnico: Julian Nagelsmann.
Paraguai: Orlando Gill - Juan Cáceres (Braian Ojeda 99'), Gustavo Gómez (cap), José Canale, Junior Alonso (Fabián Balbuena 120'+2) - Miguel Almirón (Víctor Velazquez 91), Damián Bobadilla (Arnaldo Sanabria 99'), Adrián Cubas, Matías Galarza - Gabriel Avalos (Gustavo Caballero 55'), Julio Enciso (Maurício 58').
Técnico: Gustavo Alfaro.
* AFP