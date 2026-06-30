Paquetá tem lesão muscular confirmada e vira dúvida para as oitavas de final da Copa

O meio-campista Lucas Paquetá teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e agora é dúvida na Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, informou a CBF nesta terça-feira (30).

Paquetá foi titular na vitória dramática sobre o Japão por 2 a 1 na fase de 16-avos, em Houston, mas teve que ser substituído no intervalo por Endrick depois de sentir dores na coxa.

"O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", explicou a CBF em comunicado.

Paquetá, de 28 anos, não participou do treino na manhã desta terça-feira, em Morristown, Nova Jersey. Ele passou por um exame de imagem que confirmou a lesão.

A CBF não deu um prazo para o retorno do jogador, mas o cenário mais provável é que ele fique de fora do jogo de oitavas de final do próximo domingo, em East Rutherford, contra o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que jogam nesta terça-feira.

- Ancelotti relembra tempos de jogador -

Horas antes da confirmação da lesão de Paquetá, o técnico Carlo Ancelotti relembrou seus tempos de jogador durante o treino da Seleção.

O veterano de 67 anos, no entanto, não fez jus ao seu passado como meio-campista do Milan e da seleção italiana, já que deixou a bola escapar mais de uma vez durante a atividade de troca de passes que realizou com seu auxiliar Paul Clement e com o preparador de goleiros Taffarel.

Sorrindo e de bom humor, 'Carletto' se mostrou um pouco frustrado com sua falta de intimidade com a bola, habilidade que havia exibido momentos antes de seus comandados chegarem ao centro de treinamento em Morristown.

Um dia depois da virada sobre o Japão, os titulares e os atacantes Endrick e Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória, tiveram folga.

Os jogadores que não se apresentaram no início do treino desta terça-feira fizeram trabalhos de recuperação na academia.

Neymar, que ficou no banco contra os japoneses, era o principal nome entre os jogadores que participaram do treino no campo, ao qual a imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos.

- Raphinha em recuperação -

Além do reencontro de Ancelotti com a bola e da lesão de Paquetá, a notícia do dia na concentração da Seleção é a evolução do processo de recuperação do atacante Raphinha.

De acordo com uma fonte da CBF, o jogador realizou "um pouco de atividade física" sem bola em sua "transição" para superar uma lesão muscular na coxa direita.

O atacante do Barça não entra em campo desde a vitória sobre o Haiti (3 a 0), na segunda rodada do Grupo C do Mundial.

Não está claro se ele estará à disposição de Ancelotti para o duelo de oitavas de final, mas a expectativa é de que Raphinha realize trabalhos físicos no gramado ao longo da semana, embora isso não signifique necessariamente que ele poderá participar das demais atividades com seus companheiros, acrescentou a fonte da CBF.