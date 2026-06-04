Panamá se despede de sua torcida com vitória sobre República Dominicana (4-2) antes da Copa

O Panamá se despediu de sua torcida na quarta-feira (4) antes de viajar para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana, em um amistoso repleto de chances de gol e disputado em meio a um clima de festa.

Os gols da partida, realizada no estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, foram marcados por Tomás Rodríguez (16'), Víctor Griffith (45'), Cecilio Waterman (57') e Kadir Barría (88') para os anfitriões, enquanto Mariano Díaz (46') e Erick Japa (67') descontaram para os visitantes.

O jogo, que contou com apresentações musicais e teve todos os ingressos esgotados, foi bastante movimentado, com as duas equipes criando oportunidades de gol.

"O mais importante foi gerir nossos níveis de energia, mas eu gostaria de ter saído com uma sensação melhor", disse o técnico do Panamá, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

"Conseguimos marcar quatro gols, [mas] cometemos erros que precisam ser corrigidos", acrescentou.

O Panamá viaja nesta quinta-feira para St. Louis, nos Estados Unidos, onde disputará seu último amistoso no sábado, contra a Bósnia, antes de fazer sua estreia na Copa do Mundo contra Gana, em 17 de junho, em Toronto, no Canadá.

Essa partida faz parte do Grupo L, que também inclui Inglaterra e Croácia.