Panamá quer surpreender e fazer história na Copa do Mundo de 2026

O Panamá vai para a sua segunda Copa do Mundo com o objetivo de desafiar os prognósticos e superar a fase de grupos, contando com um elenco sem grandes estrelas e tendo pela frente a favorita Inglaterra, a Croácia liderada pelo incansável Luka Modric, e Gana.

Sob o comando do técnico hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, os 'canaleros' chegam ao Mundial com um objetivo claro: superar o desempenho da Copa da Rússia-2018, quando terminaram na última colocação após derrotas para Bélgica (3 a 0), Inglaterra (6 a 1) e Tunísia (2 a 1), sob o comando do técnico colombiano Hernán Darío Gómez.

A classificação seria um feito notável para uma nação de pouco mais de 4 milhões de habitantes que não possui uma liga profissional, onde o futebol só recentemente conquistou seu espaço ao lado do beisebol e do boxe.

"Podemos ser ambiciosos... e sonhar em passar da fase de grupos, embora saibamos o quão difícil será", disse Christiansen ao anunciar a lista de convocados.

No entanto, o caminho pela frente não parece nada fácil. O time de Christiansen enfrentará no Grupo L Gana, Croácia e a poderosa Inglaterra, campeã mundial em 1966, que busca encerrar um jejum de títulos de 60 anos.

Os 'canaleros', que não contam com jogadores em grandes clubes europeus, com exceção do lateral-direito Michael Amir Murillo, do Besiktas da Turquia, enfrentarão uma equipe que conta com Harry Kane (Bayern de Munique), maior artilheiro da história da seleção, inglesa, além de Jude Bellingham (Real Madrid) e Marcus Rashford (Barcelona), entre outros.

A Croácia ostenta um elenco liderado por Modric (Milan), que inclui jogadores que terminaram em terceiro lugar no Catar-2022 e outros que foram vice-campeões na Rússia-2018.

"São adversários capazes de marcar 10 gols contra você", disse o atacante panamenho José Fajardo, "mas queremos ser a surpresa".

"Conquistar um ponto neste torneio já é algo louvável, e se classificar para a próxima fase seria épico para nós", disse à AFP o ex-goleiro da seleção panamenha Jaime Penedo.

- Jogo contra Gana pode ser crucial -

No entanto, diferente da Copa do Mundo do Catar, onde duas seleções se classificavam em cada grupo, o torneio na América do Norte também permitirá o avanço das oito melhores terceiras colocadas (dentre 12 grupos), o que traz esperança aos panamenhos, que focam suas expectativas numa vitória sobre Gana para se aproximarem da fase de 16-avos.

A seleção africana, por sua vez, conta com quatro participações anteriores em Copas do Mundo e jogadores como Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e é comandada pelo técnico português Carlos Queiroz, veterano de quatro Mundiais.

Essa partida "faz a diferença" e é aquela que "pode garantir a classificação", observou Fajardo.

Ainda assim, muitos torcedores têm os olhos voltados para o feito da Costa Rica na Copa de 2014, no Brasil, quando os 'ticos' surpreenderam a todos ao chegar às quartas de final após liderarem um grupo que contava com Uruguai, Inglaterra e Itália.

Na Copa do Mundo do Brasil, era "impensável" que a Costa Rica fizesse o que fez e "tenho a sensação de que o Panamá pode repetir esse feito", disse semanas atrás o ex-jogador da seleção panamenha Julio Dely Valdés em entrevista à AFP.

- Parte física preocupa -

O Panamá também chega com vários jogadores importantes lesionados, incluindo o meio-campista Adalberto Carrasquilla, que joga no Pumas, do México e é uma peça-chave do esquema tático de Christiansen, técnico seguidor da escola do Barcelona, que privilegia a posse de bola.

O jogador se recupera de uma lesão recente no músculo adutor, e sua participação na partida contra Gana é incerta.

A equipe também enfrentou críticas devido a uma aparente falta de preparo físico e de foco, o que resultou em uma derrota pesada por 6 a 2 para o Brasil no amistoso disputado no último domingo, no Rio de Janeiro.

"A condição física dos jogadores é importante. É algo que tem nos preocupado demais", observou Christiansen, acrescentando que "ainda temos tempo de sobra para ajustar a parte física".

"O desafio aqui é manter a posse de bola contra times que jogam com tanta intensidade e movimentação dinâmica para marcar", e, se erros são cometidos, "eles acabam refletidos no placar", afirmou Penedo.

Apesar das dificuldades, o administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vásquez, já convocou os torcedores para se reunirem no edifício onde ocorreu, em 1999, a transferência da via navegável dos Estados Unidos para o país centro-americano.

"Esperamos vocês lá para comemorar a quarta partida, ao final da primeira fase", disse ele a dezenas de torcedores durante o anúncio da lista de convocados.