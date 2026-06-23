Panamá e Croácia tentam se manter vivos na Copa no jogo 200 de Modric pela seleção

Croácia e Panamá se enfrentam nesta terça-feira (23) numa partida em que o craque croata Luka Modric completará 200 jogos por sua seleção e na qual o perdedor poderá ser eliminado precocemente.

Para os 'canaleros', que sofreram uma derrota dramática nos minutos finais contra Gana na estreia, apenas uma vitória no estádio de Toronto manterá vivas as esperanças de avançar para a próxima fase.

Por outro lado, uma derrota pode significar a eliminação se coincidir com uma vitória da Inglaterra sobre Gana, que jogam mais cedo no mesmo dia, em Boston.

"Estamos convencidos de que podemos vencer. Sou ambicioso, mas também realista (...) vimos alguns resultados interessantes e inesperados nesta Copa do Mundo", disse o técnico do Panamá, o espanhol-dinamarquês Thomas Christiansen.

No Grupo L, Inglaterra e Gana somam 3 pontos, enquanto Panamá e Croácia têm zero. Na última rodada, o Panamá enfrentará a Inglaterra no sábado, em Nova Jersey, ao passo que a Croácia jogará contra Gana, na Filadélfia.

"A Croácia é uma equipe que teve um desempenho muito bom em Copas do Mundo anteriores, temos plena consciência disso, mas estamos preparados para qualquer desafio, e enfrentaremos um muito difícil nesta terça-feira", afirmou o meio-campista panamenho Alberto Quintero.

- Panamá sem seu astro -

O Panamá, único representante da América Central na Copa do Mundo, faz sua segunda participação no torneio após a edição da Rússia em 2018, quando a equipe terminou na última colocação após perder todas as três partidas que disputou.

Agora, o time busca avançar além da fase de grupos, um feito histórico para um país onde o futebol compete em popularidade com o beisebol e o boxe, e onde a liga nacional é semiprofissional.

Espera-se que a partida seja uma batalha pela posse de bola no meio-campo. O problema para o Panamá, no entanto, é que seu principal articulador de jogadas, o meio-campista Adalberto Carrasquilla, vai desfalcar a equipe.

O jogador sofreu uma recidiva de uma lesão que o incomoda desde o final de maio, um problema que já o havia impedido de estrear contra Gana.

O jogador do Pumas, do México, admirador do estilo criativo de Luka Modric, é uma peça-chave na equipe de Christiansen, um defensor do jogo baseado na posse de bola e passes curtos, filosofia enraizada em sua passagem pelo Barcelona na década de 1990, quando atuou sob o comando do lendário holandês Johan Cruyff e ao lado do então meio-campista Pep Guardiola.

"É uma pena não contar com 'Coco' (Carrasquilla)", lamentou Christiansen, "mas mostramos que o grupo está pronto para competir".

- Modric, o eterno -

No entanto, no caminho deles está a Croácia, uma equipe que, assim como 'Los Canaleros', chega a esta partida pressionada após uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra.

"Amanhã temos de ser muito mais corajosos, muito mais determinados. Precisamos provar que somos os favoritos e jogar o nosso estilo de futebol. Aí sim poderemos esperar um bom resultado", afirmou o técnico da Croácia, Zlatko Dalic.

As expectativas "são muito altas" devido às duas últimas Copas do Mundo, declarou Modric antes do início do torneio.

No entanto, essas expectativas irão por água abaixo se a Croácia perder e Gana derrotar a Inglaterra, um cenário que resultaria na eliminação da seleção europeia após ter chegado ao pódio em duas Copas do Mundo consecutivas.

Os croatas não precisam apenas dos pontos, mas também de melhorar o desempenho, especialmente na defesa em bolas paradas.

Além disso, contam com Modric, que, aos 40 anos, disputa sua quinta Copa do Mundo e está prestes a alcançar a marca de 200 jogos pela seleção.

O jogador do Milan é o líder incontestável de uma seleção que, sob o comando do técnico Dalic, e ao lado de companheiros como Ivan Perisic, Mateo Kovacic e Andrej Kramaric, escreveu seus capítulos mais gloriosos, incluindo o vice-campeonato na Rússia em 2018 e o terceiro lugar no Catar em 2022.

Embora Modric não tenha apresentado seu melhor futebol contra os ingleses, enfrentando dificuldades no meio-campo, espera-se que sua participação continue sendo fundamental para o estilo de jogo da Croácia.

"Para eles, esta é uma chance de classificação. Esperamos um jogo difícil contra um adversário muito motivado, e nós estaremos igualmente motivados", disse Dalic.