Países Baixos vencem Tunísia (3-1) e avançam aos 16-avos da Copa em 1º lugar do Grupo F

Os Países Baixos derrotaram a Tunísia por 3 a 1 em Kansas City, nesta quinta-feira (25), e garantiram assim avançar ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como primeiro colocado do Grupo F.
Nos 16-avos de final, a seleção holandesa vai enfrentar o Marrocos, na segunda-feira (29) em Monterrey, no México.
A equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman conquistou a vitória necessária para terminar a fase de grupos na liderança, com sete pontos, à frente do Japão (5 pontos) e da Suécia (4), que empataram em 1 a 1, resultado que leva os japoneses a enfrentarem o Brasil nos 16-avos.
A Suécia, que ainda não conhece seu próximo adversário na próxima fase, ficou em terceiro lugar com 4 pontos e a Tunísia terminou na lanterna do grupo, sem pontuar.
A partida entre holandeses e tunisianos foi apitada pela mexicana Katia Itzel García, a primeira mulher latino-americana a atuar como árbitra principal em uma Copa do Mundo masculina.
Ela foi a segunda mulher a exercer a função de árbitra principal nesta Copa do Mundo realizada na América do Norte, sucedendo a americana Tori Penso. A francesa Stéphanie Frappart havia aberto caminho para a arbitragem feminina ao atuar na Copa do Mundo do Catar, em 2022.
Num jogo disputado sob chuva e sem polêmicas, a seleção holandesa abriu vantagem no placar logo cedo. O volante tunisiano Ellyes Skhiri marcou um gol contra logo aos 3 minutos e o atacante Brian Brobbey ampliou aos 7.
Hazem Mastouri diminuiu para a Tunísia no início do segundo tempo (54') colocando uma dose de pressão sobre os holandeses, que também acompanhavam a partida simultânea entre Japão e Suécia.
Mas o zagueiro Jan Paul van Hecke fez 3 a 1 minutos depois (62') praticamente garantindo a vitória e a liderança.
Já os 'Samurais Azuis', ao terminarem em segundo lugar, vão enfrentar o Brasil nos 16-avos, em Houston.
Escalações:
Países Baixos: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Donyell Malen (Crysencio Summerville, 72'), Tijjani Reijnders (Justin Kluivert, 72'), Frenkie de Jong (Teun Koopmeiners, 72'), Ryan Gravenberch - Cody Gakpo (Noa Lang, 84') e Brian Brobbey (Memphis Depay, 77'). Técnico: Ronald Koeman.
Tunísia: Aymen Dahmen - Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Mohamed Amine Ben Hamida (Mortadha Ben Ouanes, 67) - Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi (Firas Chaouat, 75), Rani Khedira (Mohamed Hadj Mahmoud, 67), Ellyes Skhiri - Anis Slimane (Elias Achouri, 67) e Hazem Mastouri (Sebastian Tounekti, 90). Técnico: Hervé Renard.
* AFP