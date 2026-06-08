Países Baixos sofrem, mas vencem Uzbequistão (2-1) no último teste antes da Copa do Mundo

Após a derrota para a Argélia na semana passada e a apenas seis dias de sua estreia na Copa do Mundo, a seleção holandesa venceu com dificuldades o Uzbequistão por 2 a 1 em amistoso disputado nesta segunda-feira (8), no Icahn Stadium, em Nova York.

A 'Oranje', no entanto, segue sem empolgar.

Apesar do amplo domínio, a vitória só veio graças a dois gols de pênalti de Cody Gakpo: o primeiro aos 32 minutos e o segundo já nos acréscimos (90'+7).

Autor de 21 gols pela seleção, Gakpo não teve uma atuação inspirada, assim como Brian Brobbey, que jogou como referência no ataque no lugar de Memphis Depay, poupado pelo técnico Ronald Koeman.

Koeman, sem dúvida frustrado com a falta de pontaria de seus atacantes, também estava preocupado com as condições físicas de seu elenco, em particular com o goleiro Bart Verbruggen, que sofreu uma pancada no quadril e foi substituído por Mark Flekken no segundo tempo (60').

Horas antes, o treinador teve que confirmar o corte do lateral-direito Jurriën Timber devido a uma lesão na virilha e convocar Lutsharel Geertruida como substituto.

O Uzbequistão, treinado pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, sonhou com o empate quando Igor Sergeev (90'+2) marcou pouco antes do segundo gol de Gakpo.