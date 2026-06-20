Países Baixos goleiam Suécia (5-1) e entram na briga pela liderança do Grupo F da Copa

Os Países Baixos golearam a Suécia por 5 a 1 neste sábado (20), no Estádio de Houston, e entraram na disputa pela liderança do Grupo F da Copa do Mundo.

A vitória da equipe comandada por Ronald Koeman veio com dois gols de Brian Brobbey (5' e 17'), dois de Cody Gakpo (47' e 54') e um de Crysencio Summerville (89').

Os suecos, que neste sábado foram derrotados pelo mesmo placar que venceram a Tunísia na estreia, descontaram com Anthony Elanga (59').

Nas tribunas, os monarcas do Reino dos Países Baixos Willem-Alexander e Maxima, além dos astronautas da missão Artemis II Victor Glover e Reid Weisman, acompanharam a goleada da 'Oranje'.

O jogo foi intenso, de duelos táticos e grandes lances individuais, com ambos os treinadores lendo a partida milimetricamente e reagindo a cada mexida do adversário.

Mas os holandeses cercaram a área rival, dominando a posse de bola e forçando a Suécia a jogar com cautela.

"É assim que quero ver minha equipe. Pressionamos bem e fomos perigosos desde o início. Estou aliviado pela vitória, claro, mas também satisfeito pela forma como a conquistamos", afirmou Koeman após a partida.

Os nórdicos, comandados pelo técnico inglês Graham Potter, tentaram reagir. A pressão do ataque com Viktor Gyokeres, Alexander Isak e Yasin Ayari obrigou a defesa liderada por Virgil Van Dijk a trabalhar em ritmo acelerado.

- Festa holandesa -

O estádio foi pintado de laranja, com milhares de torcedores chegando em caravana, acompanhando o ônibus da seleção holandesa.

A Suécia, talvez empolgada com goleada de 5 a 1 sobre a Tunísia no primeiro jogo, tentou pressionar no campo de ataque. Mas a 'Oranje' soube aproveitar os espaços para entrar na defesa adversária.

Assim, uma jogada que começou no meio-campo chegou a Cody Gakpo na ponta esquerda e o atacante do Liverpool lançou a bola para Brian Brobbey marcar com total frieza.

O holandeses continuaram pressionando, avançando pelas laterais e fazendo cruzamentos. Foi assim que surgiu o segundo gol, dessa vez pela direita.

Um passe rasteiro e preciso de Denzel Dumfries encontrou Brobbey novamente, que estava atento para desviar a bola com um toque sutil e mandá-la para o fundo da rede mais uma vez.

Após a primeira pausa para hidratação, Graham Potter reorganizou a equipe sueca.

Aos 31 minutos, Isak recuperou a bola e passou na esquerda para Gyokeres cruzar na medida para Yasin Ayari, que não conseguiu o domínio.

Minutos depois, Ayari voltou a ameaçar após receber na entrada da área, mas bateu por cima do travessão. A jogada irritou Van Dijk, capitão holandês, que já reclamava com seus companheiros.

- Summerville brilha -

No segundo tempo, a 'Oranje' começou com o mesmo nível de intensidade. Summerville, que entrou depois do intervalo, prometeu dar ainda mais intensidade ao jogo.

E com dois minutos em campo, o jogador do West Ham cruzou para Gakpo marcar com facilidade. Em seguida, em outra jogada entre ambos, o atacante do Liverpool voltou a marcar.

A Suécia diminuiu aproveitando uma desatenção do meio-campo holandês, quando Isak passou para Elanga bater firme e superar o goleiro Bart Verbruggen.

Mas a invasão laranja já estava completa. Quase no fim, Summerville começou e terminou a jogada do quinto gol da 'Oranje' com um chute forte da entrada da área.

"Ainda não conquistamos nada. Este é o nível que temos que manter, mas não podemos pensar além da próxima partida", disse o técnico da seleção holandesa.

Agora, a equipe de Ronald Koeman terá que garantir sua classificação no dia 25 de junho, contra a Tunísia, em Kansas City, enquanto a Suécia enfrentará o Japão em Dallas.