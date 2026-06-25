Osaka supera Alexandrova nas quartas de final de Bad Homburg

Naomi Osaka (N.15 do mundo) foi implacável contra Ekaterina Alexandrova (N.19), a quem derrotou por 6-2, 6-2 em uma hora de jogo nas quartas de final do torneio WTA 500 na grama de Bad Homburg, a última grande competição preparatória antes de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho).

A tenista japonesa não deu chance à russa, que veio de uma vitória sobre sua compatriota Mirra Andreeva na rodada anterior.

Quatro vezes campeã em Grand Slams (US Open 2018 e 2020, Aberto da Austrália 2019 e 2021) e ex-número 1 do mundo, Osaka enfrentará no sábado, nas semifinais, a chinesa Wang Xinyu (N.52), que se beneficiou da desistência da ucraniana Elina Svitolina (N.8), que ainda não estava completamente recuperada após sua classificação para as quartas na noite de terça-feira.

A japonesa de 28 anos soma 13 finais - incluindo 7 títulos - no circuito da WTA, todas disputadas em quadras duras ao ar livre.

Sua última final, perdida para a canadense Victoria Mboko no WTA 1000 de Montreal, foi em julho de 2025, e seu último título do Aberto da Austrália, há cinco anos e meio.

Em Wimbledon, ela nunca passou da terceira rodada (2017, 2018, 2025).

Na outra chave, a semifinal será disputada entre a tcheca Karolina Muchova (N.11) e a romena Gabriela Ruse (N.105).

-- Torneio WTA 500 de Bad Homburg:

- Simples feminino - Quartas de final:

Gabriela Ruse (ROM) derrotou Emma Navarro (EUA) 6-4, 6-2

Karolina Muchova (CZE/N.4) derrotou Clara Tauson (DIN) 1-6, 6-2, 6-4

Wang Xinyu (CHN) derrotou Elina Svitolina (UKR/N.3) não compareceu

Naomi Osaka (JPN/N.6) derrotou Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-2, 6-2