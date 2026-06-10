ONU pede que EUA 'repensem profundamente' sua política migratória durante a Copa do Mundo

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos instou, nesta quarta-feira (10), Washington a "repensar profundamente" a aplicação de sua política migratória durante a Copa do Mundo de futebol, em um contexto de crescente tensão sobre o tema.

"Espero sinceramente que repesem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos", declarou aos jornalistas.