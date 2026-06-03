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O que o desempenho em Roland Garros deixa para a carreira de João Fonseca

Tenista uniu brasileiros na torcida por um esporte diferente do futebol, principalmente após vitória sobre Novak Djokovic

Alex Torrealba

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