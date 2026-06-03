O que o desempenho em Roland Garros deixa para a carreira de João Fonseca

Fonseca teve a melhor campanha da carreira em Grand Slams. THOMAS SAMSON / AFP

Confiança e convicção são fundamentais para qualquer tenista atuar em alto nível. João Fonseca pode não ter vencido Roland Garros, mas deu um passo importante na carreira. Mais do que isso, o tenista de 19 anos uniu brasileiros na torcida por um esporte diferente do futebol.

A vitória sobre a lenda Novak Djokovic na terceira rodada foi celebrada no país inteiro. E essa comoção com o tênis já é um dos legados deixados por Fonseca após Roland Garros. Muitas pessoas que não acompanhavam a modalidade passarão a dar atenção ao novo ídolo nacional.

A derrota nas quartas de final para Jakub Mensik pode ter um leve sentimento de tristeza, mas a campanha por si só foi vitoriosa e a realização de um sonho para João.

"Não deu, mérito total do Mensik, mas eu vivi um sonho em Roland Garros. Foi um torneio super positivo, que me dá ainda mais confiança e convicção no meu tênis. Obrigado a todos pela torcida", escreveu Fonseca nas redes sociais.

Melhor resultado em Grand Slam

Pensando em resultado, o desempenho do brasileiro foi o melhor em Grand Slams. Com a chegada até as quartas de final de Roland Garros, Fonseca somou mais 300 pontos e deve estar na 25ª posição do ranking da ATP na próxima segunda-feira (8).

Destaque também para os adversários derrotados pelo brasileiro. Djokovic, além dos 24 Grand Slams no currículo, estava na quarta posição. Foi a maior vitória de João na carreira, contra um top 5 do mundo.

Contra Casper Ruud, um forte tenista no saibro, um triunfo dominante de Fonseca. E mesmo a derrota para Mensik tem seu lado positivo para o futuro. Os dois são da mesma geração e devem proporcionar novos grandes jogos.

"Várias outras grandes batalhas por vir, meu amigo", escreveu o tcheco no post de João.

Hora da grama

Agora, Fonseca se prepara para a disputa de um novo Grand Slam. Serão dois torneios na grama antes de Wimbledon, no dia 29 julho. O ATP 500 de Halle, na Alemanha, começa no dia 15 de junho, enquanto o ATP 250 de Esastbourne, na Inglaterra, tem início no dia 22.