O que esperar de Spurs x Knicks na final da NBA

Decisão do título da NBA começa em San Antonio. MICHAEL GONZALES / NBAE / Getty Images via AFP

Nas últimas 10 temporadas da NBA, equipes da Conferência Oeste venceram seis, enquanto as do Leste levaram o título quatro vezes. O retrospecto faz com que as franquias do Oeste, na maioria das finais, cheguem na final com status de favoritas.

A decisão que começa nesta quarta-feira (3) reflete isso, pois o San Antonio Spurs chega com certo favoritismo diante do New York Knicks. Além de terminar com uma campanha superior na temporada regular, a franquia texana apresentou outros motivos ao longo do ano para ser considerada a favorita.

O principal motivo é um jogador de 2,24m chamado Victor Wembanyama, que, aos 22 anos, já está na sua primeira final de NBA. O francês foi determinante para os Spurs eliminarem o Oklahoma City Thunder, atual campeão da liga.

— Não é só ele. Stephon Castle, De'Aaron Fox e Dylan Harper estão muito bem. O Julian Champagnie convertendo bolas do perímetro e o Devin Vassell também. É um time muito bom — aponta Leonardo Sasso, comentarista de NBA da ESPN.

— O ponto para mim será o impacto do Wembanyama e quem estará na marcação dele. Porque o francês deve ser dominante ofensivamente — complementa.

O pivô tem uma média de 23.2 pontos nos playoffs, 10.8 rebotes e impressionantes 37% de conversão nas bolas de três pontos. Ou seja, além de uma ameaça no garrafão, Wembanyama também apresenta repertório para jogar longe da cesta.

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Confiança dos Knicks

Mesmo chegando à final, após 27 anos, como "azarões", o Knicks também vive um momento positivo. São 11 vitórias seguidas nos playoffs, com direito a varridas nas séries contra Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers.

— O nível de adversários que os Knicks enfrentaram é mais fraco comparado aos Spurs em todo esse período. Mas, os Knicks chegam muito confiantes e jogando muita bola com praticamente todo mundo. O quinteto titular é absurdo, com OG Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson — explica Sasso.

A confiança será importante, mas a equipe precisará achar formas de sofrer menos com Wembanyama. Todos os times da NBA sabem que é impossível neutraliza-lo por completo. Porém, é possível complicar o seu jogo.

Towns x Wemby

O pivô Karl-Anthony Towns terá papel importante nesse duelo. Na defesa, ele receberá ajuda para conter o francês. No ataque, o jogador do Knicks deve espaçar a quadra para tirar Wembanyama do garrafão, facilitando infiltrações dos companheiros, ou aproveitando a liberdade do perímetro caso o adversário não o acompanhe.

— Acho que tem série para os Knicks vencerem, mas o favorito, na minha visão, são os Spurs, em seis jogos — avalia o comentarista.

Veja as datas dos jogos da final da NBA

Jogo 1: Spurs x Knicks — 3/6, às 21h30min

Spurs x Knicks — 3/6, às 21h30min Jogo 2: Spurs x Knicks — 5/6, às 21h30min

Spurs x Knicks — 5/6, às 21h30min Jogo 3: Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min

Knicks x Spurs — 8/6, às 21h30min Jogo 4: Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min

Knicks x Spurs — 10/6, às 21h30min Jogo 5: Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário)

Spurs x Knicks — 13/6, às 21h30min (se necessário) Jogo 6: Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário)

Knicks x Spurs — 16/6, às 21h30min (se necessário) Jogo 7: Spurs x Knicks — 19/6, às 21h30min (se necessário)

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