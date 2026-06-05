O que ainda esperar de Grêmio e Inter no feminino em 2026? Assista ao podcast

O primeiro semestre de 2026 terminou com cenários distintos para as duas principais forças do futebol feminino gaúcho. O novo episódio do podcast Resenha das Gurias analisa o desempenho até agora e projeta o restante do ano.

O Internacional chega à pausa da temporada em alta, embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e dentro do G-8 do Brasileirão.

Leia Mais Grêmio não libera Arena para receber treinos da Copa do Mundo Feminina

Já o Grêmio encerra os primeiros meses da temporada com um gosto amargo, após ser eliminado justamente pelo maior rival na competição nacional, resultado que aumenta a pressão por recuperação nos compromissos que ainda restam. Além disso, neste momento, as Mosqueteiras estão fora da zona de classificação do Brasileirão.

Apesar dos caminhos diferentes até aqui, a temporada está longe de ser definida para coloradas e gremistas. Além da sequência da Copa do Brasil para o Inter, os dois clubes seguem na disputa do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Gaúcho, torneios que podem redefinir a avaliação de 2026.