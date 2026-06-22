O mercado não para: estrelas fecham contratos milionários em plena Copa do Mundo

É sabido que Copa do Mundo é uma vitrine inigualável para jogadores garantirem contratos lucrativos ao final da competição. No entanto, vários participantes do torneio optaram por definir o futuro de suas carreiras nos clubes enquanto estão concentrados com suas seleções.

O lateral-esquerdo Marc Cucurella foi anunciado oficialmente como jogador do Real Madrid poucas horas antes de entrar em campo com a seleção da Espanha, que iniciou sua campanha com um surpreendente empate sem gols contra Cabo Verde, estreante em Mundiais.

Poucos dias depois, o Liverpool venceu a disputa pela contratação de outro jogador espanhol, o atacante Víctor Muñoz, em uma operação avaliada em 40 milhões de euros (R$ 235 milhões na cotação atual).

Também na 'Roja', Alex Grimaldo está prestes a trocar o Bayer Leverkusen pelo Atlético de Madrid, enquanto Pedro Porro renovou seu contrato com o Tottenham após o início do torneio.

Essa onda de negociações, somada a um início decepcionante no Mundial, levantou dúvidas na Espanha sobre se a equipe teria se deixado distrair pelo mercado, algo que o técnico Luis de la Fuente negou categoricamente.

"Comemoramos as boas notícias, seja para Cucurella ou para qualquer outro companheiro durante o torneio porque, se é bom para eles, é bom para todo o elenco", declarou De La Fuente.

"Tudo o que traz felicidade aos meus jogadores me deixa tão feliz quanto eles", acrescentou.

Cucurella trocou o Chelsea pelo Real Madrid, que chegou a um acordo de 55 milhões de euros (R$ 323 milhões) com o clube londrino, fechado em "um dia e meio" para permitir que o jogador se concentrasse na Copa do Mundo.

De fato, ele foi o destaque de um desempenho apagado da seleção espanhola contra Cabo Verde.

- Mercado aberto -

A Espanha não é a única seleção sacudida pelo mercado de transferências.

Na semana passada, o Real Madrid também anunciou as contratações do zagueiro francês Ibrahima Konaté e do meio-campista português Bernardo Silva a custo zero. Ambos estão atualmente com suas seleções na Copa do Mundo.

Segundo a imprensa, o Bayern de Munique chegou a um acordo com o PSV Eindhoven para contratar o meio-campista marroquino Ismael Saibari, cujos dois gols em dois jogos o transformaram em uma das grandes revelações do torneio, por 55 milhões de euros.

O zagueiro holandês Jan Paul van Hecke deixou o Brighton e assinou com o Tottenham por um valor estimado de 52 milhões de libras esterlinas (R$ 354 milhões), no intervalo entre os dois primeiros jogos da 'Oranje' na fase de grupos, contra Japão e Suécia.

"É importante para mim. O técnico me deu tempo para focar nesta transferência. Sou grato por isso, pois representa um grande passo na minha carreira", disse Van Hecke em entrevista coletiva antes da vitória por 5 a 1 sobre a seleção sueca.

- "Questão de bom senso" -

É provável que Elliott Anderson se torne o jogador inglês mais caro da história enquanto representa o 'Three Lions' nos Estados Unidos. O Manchester City está perto de contratar o meio-campista do Nottingham Forest e especula-se que o valor da negociação pelo jogador de 23 anos pode ultrapassar os 120 milhões de libras (R$ 816 milhões).

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tem muito mais experiência do outro lado do eterno debate entre clubes e seleções.

Tuchel, que já comandou Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, explicou antes da Copa que tentar impedir transferências durante o torneio não era realista, embora houvesse certos limites para o que os jogadores poderiam fazer.

"É uma questão de bom senso. Eu não gostaria que isso acontecesse na véspera ou no dia de um jogo. Essa é a regra", afirmou o treinador alemão.

"Se for feito de forma privada, eficiente e discreta, teremos sempre prazer em ajudar. É importante ter clareza sobre a situação de qualquer jogador. Se alguém tiver a oportunidade de mudar de clube, não seremos um obstáculo", acrescentou.

"O ideal seria não haver transferências, mas a realidade é diferente. A questão é até que ponto deveríamos estar preocupados. Mesmo que eu dissesse aos jogadores para não se preocuparem com isso agora, seus telefones continuariam tocando sem parar. Como podemos controlar isso?", indagou Tuchel.

Para outros, a Copa do Mundo continua sendo a vitrine perfeita para aumentar sua visibilidade e garantir uma transferência de peso.

Jogadores como o americano Folarin Balogun, o meio-campista neozelandês Elijah Just e o atacante suíço Johan Manzambi despertaram interesse após marcarem dois gols, enquanto o marroquino Ayyoub Bouaddi está no radar de vários dos maiores clubes da Europa devido à sua atuação de destaque contra o Brasil.

"É motivador", comentou o australiano Alessandro Circati, cujo nome tem sido especulado no Atlético de Madrid e no Newcastle.

"Isso faz você se sentir melhor consigo mesmo. Dá a sensação de que você está no caminho certo", concluiu Circati.