Número 2 do mundo, Elena Rybakina cai na estreia no WTA 500 de Berlim

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, se despediu nesta quinta-feira (18) do WTA 500 de Berlim, após ser eliminada em sua estreia pela filipina Alexandra Eala (N.35).

Eala fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 31 minutos.

A jogadora filipina de 21 anos vai enfrentar nas quartas de final a ucraniana Elina Svitolina (N.8), que não deu chances para a alemã Eva Lys (N.80) e venceu com parciais de 6-3 e 6-2 em uma hora e nove minutos).

Após ser eliminada na segunda rodada de Roland Garros pela ucraniana Yulia Starodubtseva (N.59), Rybakina venceu um jogo na semana passada no torneio WTA 500 de Queen's, em Londres, antes de cair nas quartas de final diante da britânica Katie Boulter (N.56).

Campeã do Aberto da Austrália no início do ano, a cazaque de 27 anos vai participar na semana que vem do WTA 500 de Bad Homburg, também na Alemanha, antes de disputar o torneio de Wimbledon, do qual foi campeã em 2022.

Nos demais confrontos de quartas de final em Berlim, a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, enfrentará a tcheca Nikola Bartunkova (N.62); a americana Jessica Pegula (N.4) jogará contra sua compatriota Madison Keys (N.28); e a tcheca Linda Noskova (N.13) terá pela frente a espanhola Paula Badosa (N.142).

O torneio na capital alemã serve como preparação geral para as melhores jogadoras do mundo antes de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho).

-- WTA 500 de Berlim

- Simples feminino - Segunda rodada:

Madison Keys (EUA) x Karolina Muchova (CZE) 6-4, 7-5

Linda Noskova (CZE) x Diane Parry (FRA) 6-2, 6-2

Elina Svitolina (UCR) x Eva Lys (ALE) 6-3, 6-2

Alexandra Eala (FIL) x Elena Rybakina (CAZ) 7-5, 6-4