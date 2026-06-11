Nova York renomeia temporariamente duas ruas em homenagem a Thierry Henry e Pelé

Nova York segue entrando no clima da Copa do Mundo e renomeou temporariamente duas ruas em homenagem a Thierry Henry e Pelé antes do início do torneio, nesta quinta-feira (11).

A decisão da prefeitura foi comemorada por várias pessoas entre a 50th West Street e a Sixth Avenue, no coração de Manhattan, para acompanhar a revelação da placa da "Thierry Henry Way".

"Hoje, a cidade de Nova York presta homenagem a um dos maiores jogadores de todos os tempos", escreveu a vereadora Virginia Maloney no Instagram.

Henry, campeão mundial com a seleção da França em 1998, apareceu em um vídeo na rede social da vereadora agradecendo à cidade e a seu prefeito, Zohran Mamdani, "um verdadeiro torcedor do Arsenal, como todos sabemos".

"Minha família ficará muito honrada", acrescentou o francês de 48 anos, que ganhou notoriedade nos Estados Unidos depois de defender por cinco temporadas o New York Red Bulls, da MLS, até 2014.

A cidade também mudou temporariamente o nome do cruzamento entre a Shea Road e a Meridian Road, no bairro de Queens, em homenagem ao rei Pelé, que foi jogador do New York Cosmos entre 1975 e 1977.

Os nomes das ruas serão mantidos até o dia 1º de novembro.