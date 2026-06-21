Nosková surpreende Pegula e é campeã do WTA 500 de Berlim

Nosková e o troféu de campeã. JOHN MACDOUGALL / AFP

A tcheca Linda Nosková, número 13 do mundo, venceu a estadunidense Jessica Pegula, quarta do ranking, neste domingo (21) e se sagrou campeã do WTA 500 de Berlim, torneio disputado na grama e que serve de preparação para Wimbledon.

Nosková selou a vitória em 2 sets a1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em uma hora e 58 minutos de jogo.

Graças a esse segundo título no circuito, o primeiro nesta temporada, a jogadora tcheca de 21 anos entrará no top 10 do ranking da WTA pela primeira vez em sua carreira nesta semana.

Nosková permanecerá na Alemanha para disputar do WTA 500 de Bad Homburg e finalizar sua preparação para o torneio de Wimbledon (29 de junho a 12 de julho), terceiro Grand Slam da temporada.