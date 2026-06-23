Noruega vence Senegal (3-2) com dois de Haaland e vai aos 16-avos da Copa

O astro Erling Haaland conduziu a Noruega à fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, nesta segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal, em partida da segunda rodada do Grupo I.

Haaland, que já havia balançado a rede duas vezes em sua estreia no Mundial, voltou a brilhar com mais dois gols (aos 48 e 58 minutos) em East Rutherford, Nova Jersey, logo após o lateral-direito Marcus Pedersen abrir o placar no fim do primeiro tempo (43').

Ismaïla Sarr descontou (53' e 90+3') para os senegaleses, que pressionaram até o último instante.

Já classificadas para a próxima fase, França e Noruega lideram o grupo com seis pontos cada (sendo que os 'Bleus' têm um gol de vantagem no saldo), enquanto Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

Haaland, de 25 anos, havia marcado dois gols em sua estreia na Copa do Mundo, uma vitória por 4 a 1 sobre o Iraque.

Na próxima sexta-feira, o alvo será a França de Kylian Mbappé.

A primeira grande chance de gol da Noruega surgiu logo no início, com uma cabeçada de Kristoffer Ajer que o goleiro senegalês Edouard Mendy defendeu em cima da linha.

Apesar do susto, a seleção africana cresceu no jogo e passou a controlar a posse de bola.

No entanto, sempre que a Noruega recuperava a bola, sabia exatamente o que fazer, lançando contra-ataques muito perigosos.

Pouco antes do intervalo, Pedersen, substituindo o lesionado Julian Ryerson, aproveitou uma erro crasso de Koulibaly e abriu o placar.

E Haaland também levava perigo: ele acertou a trave e obrigou Mendy a fazer uma grande defesa em uma cabeçada.

Parecia ser só uma questão de tempo e o gol veio após o intervalo num contra-ataque bem orquestrado por Odegaard, que foi finalizado de forma fenomenal pelo astro do Manchester City.

O Senegal pareceu assimilar bem o golpe, e Ismaïla Sarr reagiu, mas Haaland voltou a esfriar as esperanças senegalesas.

Berg cruzou e o atacante mandou a bola para o fundo da rede de primeira.

O Senegal ainda sofreu outro revés: uma lesão de Mendy, que foi substituído por Mory Diaw.

Na reta final, porém, a equipe africana pressionou bastante e Ismaïla Sarr marcou novamente nos acréscimos. Mas a Noruega resistiu firme em um desfecho tenso e garantiu a tão sonhada classificação.

Escalações:

Noruega: Ørjan Nyland - Julian Ryerson (Marcus Pedersen, 13'), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem (Leo Østigård, 84'), David Möller Wolfe - Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes (Patrick Berg, 45') - Alexander Sørloth (Oscar Bobb, 84'), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, 71'). Técnico: Staale Solbakken.

Senegal: Edouard Mendy (Mory Diaw, 63') - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly (Pape Matar Sarr, 72'), Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf (Ismail Jakobs, 54') - Idrissa Gueye, Pape Gueye (Ibrahim Mbaye, 54') - Ismaïla Sarr, Laime Camara (Pathé Ismaël Ciss, 63'), Sadio Mané - Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.