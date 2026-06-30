Noruega vence Costa do Marfim (2-1) e vai enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa

A Noruega remou com paciência e estratégia, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), no Estádio de Dallas, no Texas.

Os 'Vikings', que serão os adversários do Brasil no próximo domingo, em Nova Jersey, abriram o placar aos 39 minutos com um golaço no ângulo de Antonio Nusa, mas a Costa do Marfim empatou no segundo tempo em uma jogada individual de Amad Diallo (74').

Na reta final, o gigante Erling Haaland (86') decidiu e marcou o gol da vitória norueguesa.

A Costa do Marfim tentou dominar o jogo com velocidade e pressão, com jogadas individuais perigosas de Yan Diomandé, Ghislain Konnan e Nicolas Pépé.

Os 'Elefantes' pressionaram durante quase toda a partida, mas deixaram espaços que a Noruega aproveitou.

Os nórdicos mostraram força mental e estratégia, mantendo a calma apesar dos ataques implacáveis dos marfinenses. Alexander Sorloth e Martin Odegaard foram fundamentais, e eles souberam aproveitar as oportunidades.

Haaland, astro da equipe, apareceu pouco, mas na hora certa. E já nos acréscimos, o goleiro Orjan Nyland evitou o empate da Costa do Marfim com uma bela defesa de mão trocada.

- Ao ataque -

A Noruega entrou em campo tentando ditar o ritmo do jogo, mas encontrou uma Costa do Marfim corajosa.

Nusa já criava perigo pelo lado esquerdo antes de marcar seu golaço.

No entanto, o primeiro ataque perigoso dos noruegueses veio pelo lado oposto, com um cruzamento para Haaland, que cabeceou bloqueado pela defesa.

A equipe nórdica praticava um futebol coletivo e vertical. Mas os marfinenses rapidamente mostraram sua energia e velocidade.

Konnan deu trabalho pela esquerda, buscando cruzamentos, e Diomandé lutava por cada bola, enquanto do outro lado Pépé tentava levar vantagem no um contra um.

Para conter o ataque dos 'Elefantes', o próprio Haaland e parte da linha ofensiva norueguesa recuaram para ajudar na defesa.

Aos 21 minutos, Konnan tentou pela primeira vez e, depois da pausa para hidratação, a Costa do Marfim voltou mais perigosa.

Uma virada de jogo de Diomandé para Pepé assustou, mas o jogador do Villarreal não conseguiu finalizar com precisão.

O momento era dos marfinenses.

- Noruega acorda -

Nas arquibancadas, os torcedores noruegueses começaram a comemorar com sua tradicional remada viking.

E bastou um descuido da defesa da Costa do Marfim para que Alexander Sorloth cruzar na medida para Haaland, que conseguiu cabecear entre dois zagueiros.

Odegaard finalmente apareceu no jogo atacando pelo meio e atraindo os defensores, que saíram para marcá-lo.

O capitão norueguês aproveitou o espaço e passou para Nusa na esquerda. O ponta dominou, cortou para dentro e bateu colocado para acertar o ângulo esquerdo do gol de Yahia Fofana.

Depois do gol, Haaland apareceu mais uma vez na área para finalizar. Quase imediatamente, Sorloth cabeceou após um escanteio, criando outra situação de perigo.

- 'Elefantes' não se entregam -

Após o primeiro tempo, os marfinenses mantiveram a pressão em busca do empate. Pépé aproveitou um rebote e obrigou o goleiro Nyland a fazer uma boa defesa.

Haaland, por sua vez, voltava para defender praticamente como um zagueiro. Até que o cerco dos 'Elefantes' teve sua recompensa.

Uma tabela entre Pépé e Diallo mostrou o talento do ponta do Manchester United, que marcou um golaço após uma jogada brilhante pela direita, empatando a partida.

Quando a Costa do Marfim lutava pela vitória, Haaland, que não havia participado muito do jogo, mostrou seu faro de gol e, com calma e categoria, colocou a bola no fundo da rede após receber uma assistência de Patrick Berg.

No próximo domingo, o barco viking norueguês atraca em Nova Jersey para encarar a Seleção Brasileira em duelo valendo vaga nas quartas de final do Mundial.