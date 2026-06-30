Noruega vence Costa do Marfim (2-1) e vai enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa

A Noruega remou com paciência e estratégia, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30), no Estádio de Dallas, no Texas.

Os "Vikings", que serão os adversários do Brasil no próximo domingo, em Nova Jersey, abriram o placar aos 39 minutos com um golaço no ângulo de Antonio Nusa, mas a Costa do Marfim empatou no segundo tempo em uma jogada individual de Amad Diallo (74').

Na reta final, o gigante Erling Haaland (86') decidiu e marcou o gol da vitória norueguesa.

A Costa do Marfim tentou dominar e ditar o ritmo do jogo com velocidade e pressão, com jogadas individuais perigosas de Yan Diomandé, Ghislain Konnan e Nicolas Pepé.

Os 'Elefantes' pressionaram durante quase toda a partida, mas deixaram espaços que a Noruega aproveitou.

Os nórdicos mostraram força mental e estratégia, mantendo a calma apesar dos ataques implacáveis dos marfinenses. Alexander Sorloth e Martin Odegaard foram fundamentais, e eles souberam aproveitar as oportunidades.

Haaland, astro da equipe, apareceu pouco, mas na hora certa. E já nos acréscimos, o goleiro Orjan Nyland evitou o empate da Costa do Marfim com uma bela defesa de mão trocada.

Escalações:

Costa do Marfim:

Yahia Fofana - Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Bazoumana Touré 90'+3) - Nicolas Pepe (Oumar Diakité 87') - Franck Kessie (cap), Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai (Amad Traoré 60'), Yan Diomande (Evann Guessand 90'+3) - Ange-Yoan Bonny (Elye Wahi 60').

Técnico: Emerse Faé.

Noruega:

Orjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen (Fredrik Aursnes 83'), Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem, David Möller Wolfe - Martin Odegaard (cap), Sander Berge, Patrick Berg - Alexander Sorloth (Oscar Bobb 71'), Erling Haaland, Antonio Nusa (Andreas Schjelderup 71').

Técnico: Staale Solbakken.