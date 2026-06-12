Norris é o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do GP de Barcelona-Catalunha

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, marcou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira (12), no circuito de Montmeló.
O atual campeão superou por apenas nove milésimos de segundo seu compatriota George Russell (Mercedes), que havia sido o mais rápido horas antes, na primeira sessão.
O australiano Oscar Piastri, também da McLaren, foi o terceiro, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).
Antonelli havia cedido seu assento ao novato dinamarquês Frederik Vesti para a primeira sessão do dia. O italiano de 19 anos pilotou na segunda sessão, encerrando a atividade quase seis décimos atrás dos tempos de Norris e Russell.
O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) terminou com o sexto melhor tempo, seguido pelo britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi).
O veterano Lewis Hamilton (Ferrari) e o francês Isack Hadjar (Red Bull) fecharam o Top 10.
A segunda sessão de treinos livres foi marcada pelo calor intenso, com temperaturas de pista à beira dos 50ºC, o que provocou um desgaste significativo dos pneus.
A gestão dos pneus será crucial na corrida de domingo, já que a previsão do tempo aponta para temperaturas ainda mais elevadas.
Os 22 pilotos terão uma última sessão de treino livre no sábado, antes da classificação, que acontece a partir das 11h (horário de Brasília).
- Resultado da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:
Lando Norris (GBR/McLaren) 1:15.426 (30 voltas)
George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.435 (28)
Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:15.483 (24)
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.799 (29)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.015 (31)
Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:16.321 (33)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1:16.411 (29)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:16.611 (27)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.631 (28)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.674 (30)
Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:16.934 (31)
Oliver Bearman (GBR/Haas) 1:16.945 (31)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:16.967 (8)
Carlos Sainz (ESP/Williams) 1:17.020 (29)
Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:17.051 (30)
Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:17.260 (29)
Esteban Ocon (FRA/Haas) 1:17.538 (29)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1:18.255 (6)
Alexander Albon (TAI/Williams) 1:18.790 (29)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1:19.261 (34)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:19.286 (21)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:19.459 (20)
* AFP