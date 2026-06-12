'Ninguém tem medo', diz técnico do Marrocos antes da estreia na Copa contra o Brasil

O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, disse nesta sexta-feira (12) que sua equipe não teme estrear na Copa do Mundo de 2026 contra o Brasil, no único jogo da fase de grupos entre seleções do Top 10 do ranking da Fifa.

Os marroquinos, semifinalistas no Mundial de 2022 e campeões da África, enfrentarão a Seleção de Carlo Ancelotti no sábado no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, na abertura do Grupo C.

"Eles não têm medo, assim como nós não temos. Ninguém tem medo, o que existe é respeito", disse Ouahbi em entrevista coletiva no estádio que será palco da final da Copa do Mundo, no dia 19 de julho.

"Temos confiança em nós mesmos e no nosso jogo, nas nossas qualidades, e a seleção marroquina assumiu agora uma nova dimensão. É claro que respeitamos o Brasil, eles merecem esse respeito, mas não é nada especial. Temos nossos próprios valores e princípios, e acreditamos neles", acrescentou.

Ouahbi, que assumiu o cargo em março, destacou o ganho de confiança da Seleção Brasileira com a chegada de Ancelotti há um ano.

"Ele trouxe uma nova estrutura ao Brasil, é um grande treinador e tenho o maior respeito por ele. Muitos dizem que não é o Brasil de antigamente, mas eles têm paixão pelo futebol e grandes qualidades individuais", afirmou.

O técnico marroquino considerou que sua equipe está preparada para continuar na América do Norte seu recente "legado", apesar dos desfalques do atacante Abde Ezzalzouli, que fez grande temporada no Betis, e do zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha.

"É uma pena, pois são jogadores excelentes e certamente farão falta, mas o importante é ter uma solução para qualquer circunstância que surgir", observou Ouahbi.

Por sua vez, o lateral-direito Achraf Hakimi destacou o talento individual da Seleção, liderada pelo "espetacular" Vinícius Júnior, e expressou a esperança de que Neymar pudesse jogar no sábado.

"Quero estar em campo com os melhores", disse Hakimi sobre o camisa 10 da Seleção, seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain, que está fora da estreia devido a uma lesão na panturrilha direita.

O astro marroquino minimizou as altas temperaturas previstas para o início da partida (18h no horário local, 19h em Brasília) e previu um apoio maciço de seus compatriotas.

"Sabemos o tamanho do adversário que é o Brasil (...), mas também temos uma equipe de qualidade. Alguns nos chamam de 'brasileiros da África', conhecemos nossos pontos fortes e entraremos na partida com confiança", concluiu.