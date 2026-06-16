Neymar treina em campo com a Seleção Brasileira, mas sua estreia na Copa segue incerta

O astro Neymar, que atualmente se recupera de uma lesão muscular, treinou no campo com a Seleção Brasileira pela primeira vez nesta terça-feira (16), embora a data de sua estreia na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte permaneça incerta.

Devido a um problema na panturrilha direita, Neymar desfalcou o Brasil no sábado na estreia do Grupo C contra o Marrocos, jogo que terminou empatado em 1 a 1.

A Seleção Brasileira vai enfrentar o Haiti na sexta-feira e encerra a fase de grupos na próxima quarta-feira, contra a Escócia.

Ainda não se sabe quando o atacante de 34 anos terá condições de jogo.

"Em mais um passo de seu processo de recuperação física, Neymar treinou hoje no gramado do CT de Columbia Park", em Morristown, Nova Jersey, informou a Confederação Brasileira de Futebol, sem especificar um prazo para a estreia do jogador em sua quarta Copa do Mundo.

A entidade compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando Neymar correndo no gramado, treinando separado do restante do elenco.

"Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100%, vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante", disse o lateral-esquerdo Douglas Santos, seu companheiro na Seleção, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira.

"Acreditamos que ele estará pronto o mais breve possível", acrescentou o defensor.

Douglas Santos fez parte da equipe que, liderada por Neymar, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.