Neymar pode voltar aos treinos na semana que vem, diz Ancelotti

Neymar poderá treinar normalmente na semana que vem, caso seja aprovado nos exames médicos, afirmou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, nesta sexta-feira (5), oito dias antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, em 13 de junho.

O craque de 34 anos está se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita e ainda é dúvida para o primeiro jogo do Brasil na Copa, contra o Marrocos.

"Eu acho que a situação de Neymar é bastante clara, está fazendo um ótimo trabalho individual. Eu acho que no final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância e, depois da ressonância, se tudo sair bem, vai treinar com o grupo na próxima semana", disse Ancelotti em entrevista coletiva em Nova Jersey, onde a Seleção está concentrada.

A CBF informou que o jogador fará a ressonância na próxima segunda-feira.

Ancelotti prometeu combinar a "genética" do futebol brasileiro com o "trabalho" que o caracteriza como italiano.

"Para mim, são todos titulares. Tenho 26 jogadores muito bons e depois tenho a responsabilidade de escolher os melhores para o primeiro jogo", destacou o treinador.

O Brasil fará um último amistoso antes do Mundial neste sábado, contra o Egito. Depois, o time terá uma semana até a estreia na competição contra a seleção marroquina, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.