Neymar está fora do jogo contra o Egito, último amistoso do Brasil antes da Copa

Neymar não jogará no último amistoso de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, no sábado, contra o Egito, em Cleveland, enquanto continua sua recuperação de uma lesão, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (4).

O astro brasileiro de 34 anos sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita em maio, o que gerou dúvidas sobre se ele estaria apto para a estreia da Seleção no Mundial, que será disputado na América do Norte.

"O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland" e "ficará em Nova Jersey, realizando tratamento fisioterápico e intensificando seu programa de recuperação física", afirmou a CBF.

Maior artilheiro da história da seleção canarinho, com 79 gols - superando Pelé -, o atacante do Santos não veste a 'amarelinha' desde o final de 2023 devido a problemas físicos recorrentes.

Após o amistoso contra o Egito, no sábado, a Seleção dará início à sua campanha na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.