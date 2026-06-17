Neymar é festejado pelos companheiros após primeiro treino com a Seleção na Copa

Neymar foi celebrado após seu primeiro treino com o grupo da Seleção na Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17), em Nova Jersey.

Recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita, o camisa 10 começou o treino separado do restante do elenco, antes participar da atividade com os companheiros.

Em seguida, foi "batizado" em um "corredor polonês" para comemorar seu retorno.

Os jogadores continuaram o treino divididos em dois grupos, misturando titulares e reservas da partida contra o Marrocos (1 a 1), longe das lentes das câmeras dos muitos jornalistas presentes no centro de treinamento do New York Red Bulls.

Neymar, de 34 anos, lesionou a panturrilha direita em meados de maio e não joga desde então.

O astro já havia treinado individualmente na terça-feira, segundo imagens da CBF, durante um dia dedicado às famílias dos jogadores.

A data de retorno do atacante aos gramados permanece incerta. A Seleção de Carlo Ancelotti enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, e encerra sua participação no Grupo C do Mundial no dia 24 de junho, contra a Escócia.

Após o empate na estreia contra a seleção marroquina, o lateral-esquerdo Douglas Santos falou sobre a expectativa dos jogadores pelo retorno de Neymar.

"Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100%, vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante", declarou em entrevista coletiva o jogador do Zenit, da Rússia.