New York Knicks vence Spurs na final e conquista seu 1º título da NBA após 53 anos

Com uma atuação épica de Jalen Brunson, o New York Knicks derrotou o San Antonio Spurs de Victor Wembanyama por 94 a 90 neste sábado (13) e conquistou seu primeiro título da NBA desde 1973.

Brunson marcou 45 pontos, garantindo a vitória dos Knicks nas finais com um agregado de 4 a 1.

Wembanyama registrou 19 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, mas não conseguiu evitar a derrota na primeira aparição nas finais de sua meteórica carreira.

Seus Spurs, uma das equipes mais jovens a chegar às Finais, sucumbiram à garra de um time dos Knicks determinado a não desperdiçar a oportunidade de uma vida.

A equipe de Nova York não era favorita no início dos playoffs, mas engrenou no momento perfeito, emplacando 13 vitórias consecutivas e eliminando os então campeões, o Oklahoma City Thunder.

A campanha dos Knicks gerou euforia entre os torcedores, que mais uma vez compareceram em massa neste sábado, criando uma atmosfera de jogo em casa a quase 3.000 quilômetros de Nova York.

O herói incontestável do terceiro título dos Knicks, após as conquistas de 1970 e 1973, é Jalen Brunson, que mais uma vez carregou o time nas costas durante mais uma vitória de virada.

Depois de superar uma desvantagem de 29 pontos na quarta-feira, a maior na história das Finais, desta vez os Knicks reverteram uma vantagem de 16 pontos que os Spurs haviam construído no segundo quarto.

Brunson, absolutamente imparável para a defesa do time do Texas, liderou a reação que permitiu aos Knicks ficarem em vantagem a quatro minutos do fim e não a desperdiçaram mais até que o apito final desencadeasse uma explosão de alegria entre os milhares de torcedores nas arquibancadas.

Entre os que festejavam estavam ex-ídolos dos Knicks que, em seus tempos de jogador, não haviam alcançado a glória do título, como Patrick Ewing.

-- RESULTADO DAS FINAIS DA NBA

San Antonio Spurs vs New York Knicks

3 de junho: Spurs - Knicks 95-105

5 de junho: Spurs - Knicks 104-105

8 de junho: Knicks - Spurs 111-115

10 de junho: Knicks - Spurs 107-106

13 de junho: Spurs - Knicks 90-94

- OS DEZ ÚLTIMOS CAMPEÔES:

2026: New York Knicks

2025: Oklahoma City Thunder

2024: Boston Celtics

2023: Denver Nuggets

2022: Golden State Warriors

2021: Milwaukee Bucks

2020: Los Angeles Lakers

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

- Equipes com mais títulos da história (entre parênteses o ano de sua última conquista):

1. Boston Celtics 18 (2024)

2. Los Angeles Lakers 17 (2020)

3. Golden State Warriors 7 (2022)

4. Chicago Bulls 6 (1998)

5. San Antonio Spurs 5 (2014)