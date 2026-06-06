Esportes

Tabu perto do fim

NBA: New York Knicks abre 2 a 0 nas finais e pode fechar série em casa

Time de Nova York não é campeão desde 1973. Em toda a história da liga norte-americana, o visitante que venceu as duas primeiras partidas sempre terminou como campeão

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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