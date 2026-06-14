Neuer será titular no gol da Alemanha contra Curaçao, diz técnico Julian Nagelsmann

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, confirmou neste sábado (13) que o goleiro Manuel Neuer está em perfeitas condições para ser titular na estreia da equipe na Copa do Mundo neste domingo, contra Curaçao, seleção que disputa o torneio pela primeira vez, ao mesmo tempo em que evitou discutir quem seriam os favoritos.

"Todos os jogadores estão bem, e Manuel também. Eles estão em boa forma", disse Nagelsmann, que assumiu o comando da equipe em 2023.

Semifinalista em 2010, campeã mundial em 2014 e eliminada na fase de grupos em 2018 e 2022, a Alemanha deposita novamente sua confiança em Neuer, aos 40 anos.

Ele retornou à seleção após ter se aposentado do futebol internacional para disputar sua quinta Copa do Mundo e seu nono grande torneio, incluindo as edições da Eurocopa.

O goleiro do Bayern de Munique integra um grupo de elite de arqueiros que revolucionaram a posição ao atuar como "goleiros-líberos", participando ativamente da construção das jogadas e agindo quase como um defensor adicional.

A Alemanha buscará se reconectar com seu passado de tetracampeã mundial neste domingo, no Houston Stadium, no Texas. O jogo começa às 12h no horário local (14h no de Brasília).

A equipe enfrenta Curaçao, que disputa sua primeira Copa do Mundo e encara a partida com mais orgulho do que medo.

O técnico alemão evitou falar sobre favoritismo, considerando que tanto o seu país (4 títulos) quanto o Brasil (5 títulos) são as nações que mais conquistaram Copas do Mundo.

"Temos de provar isso em cada partida. Procuramos dar o nosso melhor e sempre focar no próximo desafio" que é Curaçao, observou ele.

"É um jogo no qual podemos garantir três pontos. Esses três pontos serão cruciais para um bom início de torneio. Depois disso, focaremos na próxima partida, nosso próximo desafio, e tentaremos executá-la com perfeição".

Nagelsmann demonstrou confiança de que seus jogadores estão prontos e disse estar satisfeito com o elenco que montou, apesar das críticas da imprensa especializada de seu país.

"Há uma boa atmosfera quando se conversa com os jogadores, um clima positivo, por isso acredito que eles estão preparados", afirmou.