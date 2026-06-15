NBA: brasileiro será o novo treinador do Chicago Bulls

Splitter se destacou pelos Blazers. Reprodução / Portland Trail Blazers

Uma das franquias mais tradicionais da NBA terá um técnico brasileiro. De acordo com Shams Charania, repórter da ESPN americana, Tiago Splitter será o novo treinador do Chicago Bulls.

Ele treinou o Portland Trail Blazers na última temporada. O brasileiro substituiu Chauncey Billups, que foi preso e deixou o cargo livre. Splitter era assistente da franquia e assumiu de forma interina.

Mesmo assim, ele levou os Blazers até os playoffs. O time de Portland caiu na primeira rodada, para o San Antonio Spurs, recebendo elogios pelo trabalho. No entanto, a franquia não lhe ofereceu o cargo efetivo.

Livre no marcado, Splitter foi procurado pelos Bulls. A equipe de Chicago tinha Billy Donovan como técnico anteriormente.

De acordo com Charania, "os Bulls escolheram Splitter devido à sua capacidade de liderar o desenvolvimento dos jogadores da equipe, alinhamento organizacional na direção e visão da franquia".