NBA bane permanentemente torcedor que invadiu quadra nas Finais para tirar selfie

A NBA baniu permanentemente o espectador que invadiu a quadra do San Antonio Spurs na quarta-feira para tirar uma selfie com Victor Wembanyama durante uma partida, anunciou um porta-voz da liga nesta quinta-feira (4).

"A pessoa que entrou na quadra durante o Jogo 1 foi detida e será banida para sempre de todas as arenas da NBA", disse o porta-voz.

"Um segundo indivíduo também receberá um banimento vitalício por sua participação no incidente", acrescentou.

O incidente interrompeu brevemente a partida entre os Spurs e o New York Knicks na metade do último quarto, no Frost Bank Center.

O torcedor correu para a quadra segurando um celular e parou diante de um Wembanyama visivelmente surpreso, antes de ser rapidamente retirado da quadra pelos seguranças.

O Gabinete do Xerife do Condado de Bexar, responsável pela jurisdição da arena, informou ao jornal San Antonio Express-News que a pessoa que tentou tirar a selfie era menor de idade, e por isso seu nome não seria divulgado.

O espectador foi detido sob as acusações de interferência intencional em um evento autorizado e invasão de propriedade (por entrar na área da quadra, apesar de ter sido avisado de que tal ato era proibido).

Wembanyama expressou sua perplexidade com o incidente durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Sua equipe, o San Antonio Spurs, perdeu a partida por 105 a 95.

"Nunca passei por uma situação como essa", disse o astro francês. "Não sabia como reagir. Fui realmente pego de surpresa".

Nesta quinta-feira, a imprensa dos EUA também noticiou que a NBA está investigando uma interação entre um torcedor e o astro dos Knicks, Jalen Brunson, que reclamou com o árbitro Scott Foster sobre o comportamento do espectador.

O site The Athletic informou que a liga estava apurando se o torcedor havia provocado o jogador de maneira inadequada.