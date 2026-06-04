Napoli oficializa saída do técnico Antonio Conte

O Napoli, vice-campeão da última temporada da Serie A, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (4) a saída, após duas temporadas, de seu técnico Antonio Conte, que deverá ser substituído por Massimiliano Allegri, recentemente demitido pelo Milan.

"O Napoli anuncia que entrou em acordo mútuo para rescindir, antes da data de vencimento original, os contratos de trabalho de seu técnico, Antonio Conte, e de sua comissão técnica", afirmou o clube em seu comunicado.

Sob o comando de Conte, o Napoli conquistou o título do Campeonato Italiano de 2025, o quarto na história do clube, terminou em segundo lugar na Serie A nesta temporada e faturou a mais recente Supercopa da Itália. No entanto, a equipe ficou aquém das expectativas na Liga dos Campeões deste ano, não conseguindo avançar além da fase de grupos.

Segundo a imprensa italiana, Conte é o principal candidato para assumir o comando da seleção italiana, que ficará de fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

O ex-jogador da seleção italiana já havia comandado a 'Nazionale' entre 2014 e 2016. Porém, a nomeação do próximo técnico da 'Azzurra' terá de aguardar a eleição do novo presidente da Federação Italiana de Futebol, marcada para o dia 22 de junho.

O Napoli mantém, atualmente, conversas avançadas com Allegri, que foi demitido pelo Milan após o encerramento da temporada desastrosa de sua equipe, na qual terminou em quinto lugar no Campeonato Italiano e perdeu a vaga na Liga dos Campeões após sofrer uma derrota em casa (por 2 a 1, contra o Cagliari) na 38ª e última rodada.

A imprensa italiana também aponta Vincenzo Italiano, que comandou o Bologna nas últimas duas temporadas, como outro potencial candidato para assumir o comando do Napoli.