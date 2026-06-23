Mulher de lateral da Espanha relata ameaças de morte após jogador se transferir ao Real Madrid

Contratado para reforçar o Real Madrid durante a disputa da Copa do Mundo, a transferência do lateral-esquerdo Marc Cucurella vem provocando reações fora de campo. De acordo com informações da imprensa espanhola, Claudia Rodríguez, mulher do atleta, passou a ser assediada em suas redes sociais e sofreu até ameaças de morte após a transação ser oficializada.

Segundo o jornal "Sport", a influenciadora e designer confessou ser torcedora do clube merengue e comemorou a volta do atleta para a Espanha. Revelado pelo Barcelona, Cucurella agora vai reforçar o maior rival, o que irritou os torcedores do clube catalão. A transferência despertou duras críticas e a negociação ganhou are de "traição" para alguns adeptos do clube azul e grená.

O jogador, que integra a seleção da Espanha na Copa do Mundo, falou sobre o seu retorno ao futebol espanhol em entrevista coletiva e disse que sua ida para o Real Madrid foi uma proposta difícil de recusar. "É muito difícil dizer não ao Real Madrid. Foi a decisão certa para mim", disse o jogador.

Com quase 200 mil seguidores nas redes sociais Claudia vive um relacionamento com o lateral-esquerdo desde 2018 e o casal tem três filhos. Ela está acompanhando o Mundial nos Estados Unidos e esteve presente nos dois jogos da Espanha até aqui (empate com Cabo Verde na estreia e vitória sobre a Arábia Saudita).

Em entrevista ao programa "El Chiringuito", ela deu alguns detalhes da transferência e externou sua satisfação em ver o marido agora como reforço do Real Madrid.