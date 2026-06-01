Morre ex-lateral da seleção equatoriana da Copa de 2002 após luta contra câncer no estômago

O futebol equatoriano está de luto. Morreu nesta segunda-feira o ex-lateral-esquerdo Raúl Guerrón, de 49 anos e presente na primeira Copa do Mundo disputada pelo país, em 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão. O jogador sofria com tumores no estômago e chegou a pedir ajuda nas redes sociais para arcar com o alto valor de uma cirurgia.

Guerrón sempre sofreu com as críticas em suas convocações, mas respondia em campo com entrega, disciplina e sacrifício, características que o levaram a uma Copa do Mundo. Foram 34 partidas pela seleção nacional do jogador, que defendeu clubes grandes do Equador, casos de Deportivo Quito e Barcelona.

Dias atrás, o ex-lateral foi às redes sociais pedir ajuda por sua vida. "Estou sofrendo com tumores no estômago. Preciso fazer uma cirurgia o mais rápido possível, que vai me ajudar, pois não consigo comer e estou desnutrido. Peço que me ajudem, pois a operação é muito cara, custa 12 mil dólares e não tenho por onde arcá-la."

O apelo não deu tempo de ser atendido e nesta segunda-feira foi anunciado a morte do jogador. A confirmação da morte veio na pagina oficial do Deportivo Quito e outras agremiações, como o Aucas, lamentaram e prestaram homenagem.