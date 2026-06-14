Robin Montgomery vence primeiro WTA da carreira após desistência de Krejčíková

Libéma Open / Divulgação

A estadunidense Robin Montgomery, número 484 do ranking mundial, venceu neste domingo (14) o primeiro título de sua carreira no circuito feminino, o WTA 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda, após a desistência de sua adversária, a tcheca Barbora Krejčíková, devido a um problema de saúde.

Com este título, Montgomery subirá 290 posições no ranking e passará a ocupar a 194ª posição na próxima classificação, que será publicada na segunda-feira.

Em junho de 2025, ela estava em 95º no ranking, sua melhor colocação.

A tenista de 21 anos se tornou a campeã com ranking mais baixo no circuito desde 2023, quando a ucraniana Elina Svitolina venceu o WTA de Estrasburgo voltando de licença-maternidade e ocupava o 508º lugar.

Krejčíková, 45ª do mundo e campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, não conseguiu entrar em quadra neste domingo por conta de uma questão física.

— Lamento anunciar que terei que desistir da final de hoje. Não tenho me sentido bem e, após consultar a equipe médica, ficou claro que não estou em condições de competir hoje. Eu estava muito ansiosa pela oportunidade de jogar a final e competir pelo título, mas hoje não será possível — disse a tcheca que irá subir para o 38º lugar na classificação da WTA.