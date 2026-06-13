Tenista número 484 do ranking disputará final do WTA 250 de 's-Hertogenbosch 

Montgomery dará grande salto no ranking. Alyssa van Heyst / Divulgação/Libéma Open

A estadunidense americana Robin Montgomery surpreendeu neste sábado (13) nas semifinais do torneio WTA 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda, ao derrotar a australiana Ajla Tomljanovic (109ª) em dois sets, por 6/4 e 6/2.

A tenista de 21 anos e atual 484ª do ranking mundial, enfrentará a tcheca Barbora Krejčíková (45ª) na primeira final de sua carreira no circuito principal.

Montgomery havia entrado no top 100 na temporada passada, chegando às semifinais em Auckland, mas uma lesão a afastou das quadras, fazendo com que perdesse diversas posições na classificação da WTA.

Com a campanha de momento, a tenista estadunidense está ganhando 244 posições no ranking e chegando ao 240º lugar. Caso conquiste o título ,ela deverá ingressar na lista das 200 primeiras.

Na outra semifinal, Barbora Krejčíková garantiu vaga na final ao eliminar a polonesa Magda Linette (60ª) em dois sets, 6/3 e 7/6 (7/4).

Krejčíková tem dois títulos de Grand Slam na carreira. Libema Open / Divulgação

Campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, a jogadora de 30 anos tentará conquistar no domingo (14) o seu primeiro título da temporada e o nono na carreira.

A tcheca já garantiu oito posições no ranking com a campanha na grama holandesa. Se vencer deverá se aproximar da 30ª posição.

Duplas

Na final de duplas, a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Liang En-shuo venceram a estoniana Ingrid Neel e a mexicana Giuliana Olmos por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 10-7.

Este foi o 21º título da carreira de Aoyama e o primeiro de En-shuo.