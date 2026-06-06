Mirra Andreeva é campeã de Roland Garros

Andreeva ergue a Copa Suzanne Lenglen. JULIEN DE ROSA / AFP

A russa Mirra Andreeva, de apenas 19 anos, é a campeã de Roland Garros em 2026. Neste sábado (6), em Paris, ela derrotou a polonesa Maja Chwalińska, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e 22 minutos, e conquistou o maior título de sua carreira.

Com a vitória, ela se tornou a quarta russa campeã no saibro francês, repetindo os feitos de Anastasia Myskina (2004), Svetlana Kuznetsova (2009) e Maria Sharapova (2012 e 2014).

Na história, além dos triunfos no Aberto da França, a Rússia ainda possui outros quatro troféus de Grand Slam, três de Sharapova (Wimbledon-2004, US Open-2006 e Australian Open-2008) e um de Kuznetova (US Open-2004).

Este foi o sexto título da carreira de Mirra Andreeva em oito finais disputadas. A campanha dará a tenista russa a sexta posição no ranking mundial da WTA, duas acima da atual.

O título rendeu a jogadora treinada pela espanhola Conchita Martínez, um prêmio de dois milhões e 800 mil euros (R$ 16,7 milhões).

Recordes de Andreeva

Andreeva estabeleceu alguns recordes em Paris. JULIEN DE ROSA / AFP

Aos 19 anos e 15 dias, Mirra Andreeva se tornou a mais jovem campeã em Paris desde Monica Seles em 1992 e a quarta mais jovem na Era Aberta, atrás de Monica Seles, vencedora aos 16 anos 177 dias em 1990; Arantxa Sánchez-Vicari, de 17 anos e 163 dias em 1989 e Steffi Graf, com 17 anos e 345 dias em 1987.

Outra marca atingida foi a de ser a quarta jogadora com mais vitórias em Paris, em suas quatro primeiras participações no torneio. Com 18, ela está atrás de Monica Seles (26), Chris Evert (23) e Iga Świątek (21).

A decisão

Andreeva (E) e Chwalińska (D) na cerimônia de premiação. THOMAS SAMSON / AFP

A russa dominou a final, que teve um início marcado pela oscilação no saque das duas jogadoras, tanto que a primeira a confirmar o serviço foi Chwalińska, que fez 3-2. Porém, logo depois Andreeva empatou e conseguiu mais duas quebras para fechar em 6 a 3.