Mirra Andreeva é a primeira semifinalista de Roland Garros

A russa Mirra Andreeva é a primeira semifinalista da chave feminina de Roland Garros. Nesta terça-feira (2), em apenas 56 minutos, ela derrotou a romena Sorana Cîrstea, com parciais de 6/0 e 6/3, e agora aguarda a definição do confronto ucraniano entre Elina Svitolina e Marta Kostyuk, para conhecer sua próxima adversária.
Com apenas 19 anos e na oitava posição no ranking da WTA, Andreeva disputará sua segunda semifinal em Paris. Em 2024, ela acabou derrotada pela italiana Jasmine Paolini.
Na atual campanha, a tenista russa cedeu apenas um set em cinco jogos, na segunda rodada, para a espanhola Marina Bassols Ribera.
Em 2026, Mirra Andreeva tem dois títulos de WTA 500, um no piso duro de Adelaide (Austrália) e outro no saibro de Linz (Áustria), além de ser vice do WTA 100 de Madri (Espanha) e semifinalista no WTA 500 de Stuttgart (Alemanha).
Com a vaga na semifinal, a russa está chegando ao sétimo lugar no ranking e se chegar à decisão passará a ser a sexta colocada.
Para Sorana Cîrstea, de 36 anos, que está na última temporada na carreira, esta foi a terceira vez em quartas de final de Grand Slam, repetindo os resultados de 2009 em Roland Garros e de 2023 no US Open.
Atual número 18 do mundo, ela deve manter essa posição após o torneio parisiense.
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