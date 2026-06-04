Mirra Andreeva é a primeira finalista de Roland Garros 

A russa Mirra Andreeva, de apenas 19 anos, é a primeira finalista da chave feminina de Roland Garros. Nesta quinta-feira (4), em um jogo que durou apenas uma hora e 16 minutos, ela derrotou a ucraniana Marta Kostyuk por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3, e garantiu presença na primeira decisão de Grand Slam de sua carreira.
Na final, Andreeva enfrentará a vencedora do confronto entre sua compatriota Diana Shnaider e a polonesa Maja Chwalińska.
Semifinalista em 2024, quando perdeu para a italiana Jasmine Paolini, a russa tem apenas um set perdido em seis partidas disputadas nesta temporada em Paris.
Com o resultado, Mirra Andreeva se torna a nona tenista da Rússia em uma final em Roland Garros, a primeira desde Anastasia Pavlyuchenkova, vice em 2021.
Agora, ela buscará se tornar a quarta russa campeã no saibro francês, repetindo os feitos de Anastasia Myskina (2004), Svetlana Kuznetsova (2009) e Maria Sharapova (2012 e 2014).
A semifinal
Mirra Andreeva foi muito superior na semifinal. No primeiro set, ela quebrou o saque de Marta Kostyuk em três oportunidades, no primeiro, terceiro e sétimo games, para fechar por fáceis 6/1, com 10 erros não forçados contra 10 da adversária.
O segundo set manteve o ritmo do primeiro, com exceção do sétimo game, quando a ucraniana quebrou a russa e encostou em 3-4, após ser quebrada em 0-2. Porém, Andreeva imediatamente devolveu o break, fez 5-3, e logo depois sacou para a decisão, repetindo sua treinadora, a espanhola Conchita Martínez, que chegou à final em 2000.
— Estou feliz por estar na minha primeira final de Grand Slam. É incrível, nunca senti nada parecido. Estou muito animada para minha última partida aqui em Paris — disse a quinta mais jovem finalista dos últimos 30 anos em Paris e a primeira, entre homens e mulheres, nascida após 2005 a se classificar para uma final de Grand Slam.
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