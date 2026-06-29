Mirra Andreeva, atual campeã de Roland Garros, vence em sua estreia em Wimbledon

A atual campeã de Roland Garros, Mirra Andreeva teve uma estreia tranquila nesta segunda-feira (29) em Wimbledon ao derrotar a polonesa Magda Linette (59ª) por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 43 minutos.
Após uma derrota em Bad Homburg, na Alemanha, sua única partida preparatória para o Grand Slam de Londres, a russa de 19 anos avança para a segunda rodada, juntando-se assim à número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, e às estadunidenses Jessica Pegula e Coco Gauff.
A próxima adversária da número 5 do mundo será a campeã de 2024, a tcheca Barbora Krejčíková (38ª), que bateu a convidada local Hannah Klugman por 6/1 e 6/4, em uma hora e 25 minutos de confronto.
— A sensação de vencer um primeiro Grand Slam é ótima, então, obviamente, me sinto muito bem. Mas, por outro lado, às vezes você cria expectativas mais altas para si mesma e sente um pouco mais de pressão, as pessoas esperam que você tenha um bom desempenho. Para a próxima partida, tentarei deixar esses pensamentos de lado — disse Andreeva, que em 2025 chegou às quartas de final em Londres.
Confira outros resultados da 1ª rodada feminina:
- Jeļena Ostapenko (LET) 6/3, 3/6, 6/4 Harriet Dart (GBR)
- Antonia Ružić (CRO) 6/4, 3/6, 6/3 Darja Semeņistaja (LET)
- Janice Tjen (INA) 6/1, 7/6 (7-3) Leylah Fernandez (CAN)
- Daria Kasatkina (AUS) 6/2, 3/6, 6/2 Mingge Xu (GBR)
- Anastasia Gasanova (RUS) 6/3, 6/1 Emiliana Arango (COL)
- Naomi OSaka (JAP) 6/1, 7/5 Elsa Jacquemot (FRA)
- Karolína Muchová (CZE) 6/3, 6/2 Anastasia Zakharova (RUS)
- Alycia Parks (EUA) 6/3, 6/3 Alicia Dudeney (GBR)
- Mananchaya Sawangkaew (THA) 2/6, 7/5, 6/2 Maja Chwalińska (POL)
- Kateřina Siniaková (CZE) 6/4, 6/4 Zheng Qinwen (CHN)
- Nikola Bartůňková (CZE) 6/4, 3/6, 7/5 Peyton Stearns (EUA)
- Jessica Pegula (EUA) 7/5, 6/3 Darja Vidmanova (CZE)
- Sara Sorribes Tormo (ESP) 6/2, 6/3 Victoria Jiménez (AND)
- Dayana Yastremska (UCR) 7/6 (7-1), 4/6, 7/5 Aoi Itō (JAP)
- Jéssica Bouzas Maneiro (ESP) 6/2, 6/3 Anastasia Potapova (AUT)
- Ekaterina Alexandrova (RUS) 6/4, 6/2 Panna Udvardy (HUN)
- Lanlana Tararudee (THA) 7/6 (7-3)< 5/7, 6/4 Lilli Tagger (AUT)
- Tatjana Maria (ALE) 6/4, 6/4 Yulia Putintseva (CAZ)
- Iva Jovic (EUA) 7/6 (7-1), 6/0 Jaqueline Cristian (ROM)
- Belinda Bencici (SUI) 6/2, 6/1 Mika Stojsavljevi (GBR)
- Wang Xinyu (CHN) 6/3, 2/6, 6/2 Elisabetta Cocciaretto (ITA)
- Diane Parry (FRA) 6/4, 6/4 Francesca Jones (GBR)
- Anna Kalinskaya (RUS) 7/6 (7-5), 6/4 Magdalena Fręch (POL)
- Zeynep Sönmez (TUR) 7/5, 1/6, 6/4 Ann Li (EUA)
- Claire Liu (EUA) 4/6, 6/3, 6/4 Hanne Vandewinkel (BEL)
* AFP