México vence Coreia do Sul (1-0) e é 1º classificado para 16-avos de final da Copa

O México, uma dos três países-sedes, se tornou a primeira seleção a se classificar para a fase de 26-avos da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (19), ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0 no Estádio de Guadalajara.
Luis Romo marcou no início do segundo tempo o gol da vitória (50'), aproveitando uma falha do goleiro sul-coreano.
Com o triunfo, a equipe da casa também garantiu a liderança do Grupo A, após o empate em 1 a 1 ocorrido mais cedo entre África do Sul e República Tcheca.
Durante a partida, a equipe da casa criou poucas oportunidades de gol. Uma delas foi uma cabeçada de Julián Quiñones no primeiro tempo, defendida pelo goleiro sul-coreano.
No segundo tempo, um chute a gol do mexicano Obed Vargas também foi bloqueado pelo goleiro asiático.
O México terminou a partida sob pressão dos ataques da Coreia do Sul, enquanto os visitantes buscavam desesperadamente o empate.
Na reta final, uma defesa do goleiro mexicano Raúl Rangel em dois tempos manteve o gol da equipe da casa intacto e garantiu os três pontos e a classificação.
Escalações:
México: Raúl Rangel - Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas, 71'), Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda, 71') - Roberto Alvarado (Israel Reyes, 80'), Raúl Jiménez (Santiago Giménez, 80'), Julián Quiñones (César Huerta, 84'). Técnico: Javier Aguirre.
Coreia do Sul: Kim Seung-Gyu - Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom - Kim Moon-Hwan (Eom Ji-Sung, 71'), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (Cho Gue-Sung, 77'), Seol Young-Woo (Yang Hyun-Jun, 71') - Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan, 57') - Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu, 57'). Técnico: Hong Myung-Bo.
* AFP