México vence África do Sul (2-0) na abertura da Copa do Mundo de 2026

Em sua terceira Copa do Mundo como país-sede, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura do Mundial de 2026, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Julián Quiñones, aos 9 minutos, e Raúl Jiménez no segundo tempo (67') marcaram os gols que garantiram à seleção mexicana sua primeira vitória em jogos de abertura de Copa, após sete tentativas anteriores sem sucesso (cinco derrotas e dois empates).

Jiménez marcou seu primeiro gol em Mundiais. Além disso, o técnico Javier Aguirre promoveu a estreia do jovem Gilberto Mora, de 17 anos. A África do Sul terminou a partida com nove jogadores, após as expulsões de Sphephelo Sithole e Themba Zwane.

Já o México encerrou o jogo com dez homens em campo, após César Montes receber cartão vermelho do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Na segunda rodada do Grupo A, na próxima quinta-feira, o México enfrentará a Coreia do Sul em Guadalajara, enquanto a África do Sul jogará contra a República Tcheca em Atlanta.

- Ochoa entra para a história -

O jogo marcou o momento em que o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, apesar de não ter entrado em campo, se tornou o primeiro jogador da história a participar de seis Copas do Mundo, um recorde que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também igualarão nos próximos dias.

Quiñones marcou o primeiro gol da Copa de 2026. O atacante, nascido na Colômbia e naturalizado mexicano, também fez o terceiro gol mais rápido do México na Copa do Mundo, depois de Luis Flores contra o Paraguai em 1986, aos três minutos, e Rafael Márquez contra a Argentina em 2006 (8').

A vitória coloca o México na liderança do Grupo A, à espera do outro jogo da chave nessa primeira rodada, entre República Tcheca e Coreia do Sul, ainda nesta quinta-feira, em Guadalajara.

O próximo passo para os mexicanos será superar as quartas de fina, fase da qual nunca passaram na história.

"A emoção da Copa do Mundo é muito boa", disse à AFP no estádio Arturo López, um torcedor mexicano de 32 anos. "Foi um bom resultado, em meio a todo esse contexto político no país".

- "Olé!" -

Uma chuva de sombreros de papel caiu sobre o Estádio Azteca pouco antes do pontapé inicial, lançados para o ar pelos 80.824 espectadores presentes (casa cheia).

O clima era de festa, muito diferente dos confrontos que eclodiram a poucos metros do estádio entre a polícia e manifestantes em um dos protestos organizados por grupos sociais que buscavam dar visibilidade às suas reivindicações, aproveitando a atenção da mídia global.

As duas equipes repetiram o jogo de abertura de 2010, quando a África do Sul sediou o torneio e a partida terminou com um empate em 1 a 1.

Desta vez, os 'Bafana Bafana' se fecharam desde o início, com uma linha de cinco defensores, e praticamente não atacaram os donos da casa, sem levar qualquer ameaça ao goleiro Raúl Rangel.

O México poderia até ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável se Rowen Williams não tivesse defendido um chute do atacante Raúl Jiménez, autor do segundo gol.

A trave direita também salvou a África do sul em uma tentativa de Quiñones.

- 9 contra 10 -

A seleção sul-africana terminou a partida com nove homens, após os cartões vermelhos exibidos pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio a Sphephelo Sithole e Themba Zwane. O México ficou com dez jogadores depois da expulsão de César Montes.

Raúl Jiménez fechou o placar. A jogada começou com Quiñones, que ajeitou a bola para Alvarado cruzar na segunda trave, onde o camisa 9 cabeceou com estilo para o fundo das redes.

O atacante do Wolverhampton é o segundo maior artilheiro da história da seleção mexicana, com 47 gols, a cinco de igualar o recorde de Javier 'Chicharito' Hernández.

Com a boa vantagem, o México diminuiu o ritmo, mas em nenhum momento foi ameaçada pela África do Sul.

Outro momento de empolgação na partida para a torcida local veio com a entrada em campo de Gilberto Mora, o jogador mais jovem da Copa do Mundo, aos 17 anos e 240 dias de idade.

- Escalações:

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78'). Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56'). Técnico: Hugo Broos.