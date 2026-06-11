México vence África do Sul (2-0) na abertura da Copa do Mundo de 2026

Em sua terceira Copa do Mundo como país-sede, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura do Mundial de 2026, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Julián Quiñones, aos 9 minutos, e Raúl Jiménez no segundo tempo (67') marcaram os gols que garantiram à seleção mexicana sua primeira vitória em jogos de abertura de Copa, após sete tentativas anteriores sem sucesso (cinco derrotas e dois empates).

Jiménez marcou seu primeiro gol em Mundiais. Além disso, o técnico Javier Aguirre promoveu a estreia do jovem Gilberto Mora, de 17 anos. A África do Sul terminou a partida com nove jogadores, após as expulsões de Sphephelo Sithole e Themba Zwane.

Já o México encerrou o jogo com dez homens em campo, após César Montes receber cartão vermelho do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Na segunda rodada do Grupo A, na próxima quinta-feira, o México enfrentará a Coreia do Sul em Guadalajara, enquanto a África do Sul jogará contra a República Tcheca em Atlanta.

- Escalações:

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76'), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66'), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67'), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76'), Julián Quiñones (Alexis Vega 78'). Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77'), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61'), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77'), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56'). Técnico: Hugo Broos.