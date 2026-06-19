México garante vaga no mata-mata enquanto Brasil precisa de vitória contra Haiti

O México se tornou o primeiro país a se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo ao vencer a Coreia do Sul na quinta-feira (16) após uma falha do goleiro sul-coreano Kim Seung-gyu e uma defesa milagrosa de Raúl Rangel, em uma segunda rodada na qual o Brasil busca renascer contra o Haiti nesta sexta-feira (19).

A vitória garantiu uma vaga para a segunda fase e o primeiro lugar do Grupo A, após o empate em Atlanta entre África do Sul e República Tcheca (1 a 1).

E os dois goleiros ficarão na memória. Kim Seung-gyu como o vilão, com um erro na saída de bola que entregou o gol de bandeja para Luis Romo, e Rangel como o herói, com uma defesa dupla, a segunda praticamente um milagre ao defender a bola caído no chão.

Também anfitrião, o Canadá deu um passo rumo à segunda fase ao golear o Catar por 6 a 0, sua primeira vitória na história do torneio, com sabor agridoce por perder o meio-campista Ismaël Koné devido a uma grave fratura na perna esquerda.

Foi um dia de gols no Mundial. Também no Grupo B, a Suíça aplicou 4 a 1 na Bósnia e está muito perto da classificação.

Adversários na terceira rodada, Suíça e Canadá somam quatro pontos cada, de modo que seu confronto será uma disputa pelo primeiro lugar.

- Neymar fica em Nova Jersey -

A Seleção Brasileira, que empatou em 1 a 1 contra o Marrocos em sua estreia no torneio, tem uma oportunidade de se redimir contra o Haiti, às 21h30 desta sexta-feira na Filadélfia, no fim da segunda rodada do Grupo C.

A equipe não poderá contar com Neymar, que permaneceu em Nova Jersey, onde a seleção está concentrada, para continuar sua recuperação de uma lesão na panturrilha direita.

Após os empates de Espanha e Portugal diante de Cabo Verde (0 a 0) e República Democrática do Congo (1 a 1), o Brasil não deve se acomodar diante de uma seleção haitiana que voltou a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde a edição da Alemanha Ocidental, em 1974, com uma honrosa derrota por 1 a 0 para a Escócia.

"É preciso ser resiliente quando as coisas não vão bem. Não se pode desistir quando as coisas não saem como o esperado. Acredito que a equipe é resiliente e vai melhorar", disse o treinador da Seleção, Carlo Ancelotti.

Além disso, Marrocos e Escócia medirão forças em Boston algumas horas antes, às 19h00.

- Paraguai sob pressão -

Na sexta-feira também será disputada a segunda rodada do Grupo D, com um duelo de necessidades entre Paraguai e Turquia, derrotados em sua estreia.

Os turcos perderam por 2 a 0 para a Austrália e o Paraguai foi goleado por 4 a 1 pelos Estados Unidos. Eles se enfrentarão no Levi's Stadium, em Santa Clara às 00h00 de sábado, cientes de que um novo tropeço pode ser fatal, embora nesta edição do torneio os oito melhores terceiros colocados dos 12 grupos se classificam.

Sob pressão depois da goleada inicial para os EUA, o técnico Gustavo Alfaro saiu em defesa da seleção paraguaia.

"Podem me bater. Não tenho nenhum problema. Estou acostumado e até gosto disso, porque é um desafio", afirmou ele, como forma de aliviar a pressão sobre seus jogadores.

Austrália e Estados Unidos, surpreendentes líderes do grupo D, lutarão por uma segunda vitória que pode garantir sua classificação para os 16-avos de final já nesta segunda rodada, às 16h00 desta sexta-feira.