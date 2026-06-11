México buscará tirar proveito da vantagem de jogar em casa na Copa, diz técnico Aguirre

O técnico do México, Javier Aguirre, afirmou nesta quarta-feira (10) que pretende aproveitar a vantagem de jogar em casa na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, que terá início no Estádio Azteca com a partida de abertura contra a África do Sul.

O experiente treinador ressaltou que também contará com a força mental de seus jogadores ao enfrentarem o terceiro Mundial realizado no México.

"A vantagem de jogar em casa precisa se fazer sentir, com a altitude de 2.240 metros e a torcida ao nosso lado", disse 'El Vasco' Aguirre na coletiva de imprensa antes do jogo de abertura.

"Não devemos duvidar do nosso estilo de jogo nem da nossa força mental. Dificilmente voltarão a viver a experiência de disputar outra Copa do Mundo em casa".

O técnico acrescentou estar confiante de que seus jogadores saberão canalizar a pressão da partida de abertura. "Quando você é o favorito, não pode perder a cabeça."

Com a partida de abertura da Copa do Mundo prestes a atrair todas as atenções, Aguirre enfatizou o "equilíbrio emocional" que seus jogadores precisam manter ao atuar "diante de milhares de pessoas no estádio e milhões assistindo de outros lugares".

Ele expressou confiança no trabalho realizado ao longo dos últimos 22 meses para garantir uma "atuação sólida na estreia".

"Este México tem ideias muito claras", disse Aguirre, que já comandou a seleção em três oportunidades.

O técnico reiterou seu respeito pela seleção sul-africana. "Nós os respeitamos muito. Temos de vencê-los de forma justa", observou.

Aguirre também manifestou sua admiração pelo meia-atacante de 21 anos Relebohile Mofokeng e pelo técnico belga Hugo Broos.

'El Vasco' relembrou o confronto contra Broos na Copa do Mundo de 1986, partida em que o México derrotou a Bélgica por 2 a 1.

Após o jogo de abertura contra a África do Sul, a primeira partida do Grupo A, o México enfrentará a Coreia do Sul na quinta-feira, dia 18, em Guadalajara, antes de retornar à Cidade do México para encerrar a fase de grupos contra a República Tcheca.