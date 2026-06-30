Messi sobrevoa Nova York com Homem-Aranha em campanha do novo filme do super-herói

O filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, que estreia no Brasil em 29 de julho, ganhou uma campanha de divulgação que chamou a atenção dos fãs de futebol.
O craque argentino Lionel Messi aparece em um vídeo procurando o Homem-Aranha e encontra com Peter Parker — interpretado por Tom Holland. O super-herói aparece com sua tradicional roupa e, lançando suas teias, leva Messi para sobrevoar Nova York.
Sobre o que é o novo filme do Homem-Aranha
O novo filme do Homem-Aranha é ambientado quatro anos após o que ocorreu em Sem Volta Para Casa. Ao final da última produção, Peter Parker precisou apagar a memória daqueles que o conheciam, como MJ, interpretada por Zendaya, e Ned (Jacob Batalon).
Todavia, Peter voltar a enfrentar novos desafios quando uma onda de crimes começam a ocorrer em Nova York. Ele se alia ao Justiceiro Frank Castle e ao Hulk, Bruce Banner.