Messi e os dois presentes de aniversário que o aguardam contra a Áustria

Bastaram 77 minutos para Lionel Messi agitar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Seu mágico 'hat-trick' na estreia o deixou à beira de quebrar o recorde histórico de gols e colocou a Argentina muito perto da classificação, dois presentes perfeitos para comemorar no jogo de segunda-feira contra a Áustria, antes de ele soprar 39 velas.

O aniversário do capitão da 'Albiceleste' é na quarta-feira e, até lá, ele pretende assumir a liderança isolada da lista de maiores artilheiros da história do torneio.

Na terça-feira, o craque do Inter Miami calou os céticos ao iniciar sua sexta Copa do Mundo com um 'hat-trick' na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City.

O astro argentino agora divide com Miroslav Klose o recorde de 16 gols e espera superar o alemão na partida contra a Áustria, que começa ao meio-dia, horário local (14h de Brasília) no estádio de Dallas.

Isso marcaria mais um feito histórico em uma carreira inigualável, ainda que possa ser algo temporário, visto que o francês Kylian Mbappé, 11 anos mais jovem, vem logo atrás com 14 gols.

De qualquer forma, Messi tem exibido um sorriso constante nos gramados de Kansas City nestes dias, mesmo enfrentando uma situação difícil fora de campo devido aos problemas de saúde de seu pai.

A família do jogador confirmou, na quinta-feira, que Jorge Messi, de 68 anos, está recebendo cuidados médicos, num comunicado motivado por intensas especulações sobre uma grave deterioração de sua saúde.

O próprio jogador, talvez involuntariamente, chamou a atenção para essa questão pessoal ao cair no choro após marcar seu primeiro gol contra a Argélia, atribuindo a emoção a um motivo alheio ao esporte.

Apesar da preocupação, Messi continuou participando dos treinos da Argentina e desfrutando do clima positivo com seus companheiros de equipe, que se unem fervorosamente em torno do líder que os conduziu ao tricampeonato mundial na Copa do Catar em 2022.

- "Bom ambiente é fundamental" -

O silêncio impera das portas para fora da concentração 'albiceleste' em Kansas City, sem aparições para a imprensa além das obrigatórias.

No entanto, os torcedores têm conseguido vislumbrar momentos de intimidade da 'Scaloneta' pelas redes sociais, como um churrasco que contou com a presença de vários jogadores, cena compartilhada no Instagram por Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA).

Messi também foi visto curtindo com entusiasmo uma apresentação de Carlos 'La Mona' Jiménez na concentração da equipe.

"Você é um fenômeno, você é uma lenda", disse Messi logo depois, abraçando o veterano músico de Córdoba, que publicou um vídeo do momento em sua própria conta.

"Um bom ambiente é fundamental porque, além de competir, estamos vivendo um momento especial de nossas vidas", explicou Pablo Aimar, auxiliar de Scaloni, em declarações ao site da Fifa.

"O que mais queremos é que as coisas corram bem no aspecto esportivo, mas a jornada em si é importante", ressaltou o ex-meia-atacante da seleção, um dos ídolos de infância de Messi.

- Scaloni prepara mudanças -

No âmbito esportivo, a calmaria em Kansas City, interrompida apenas ocasionalmente por tempestades e alertas de tornado, permitiu a Scaloni avaliar possíveis alterações na escalação do time titular, a começar por quem fará dupla com Messi no ataque.

Julián Álvarez, que começou a partida de estreia no banco devido a problemas persistentes no tornozelo, pode retomar a posição de centroavante, ocupada por Lautaro Martínez.

Na defesa, Nahuel Molina substituirá Gonzalo Montiel, que enfrenta um problema muscular, na lateral-direita, enquanto Nicolás Tagliafico poderá fazer sua estreia na lateral-esquerda.

No meio-campo, a única mudança possível seria a substituição de Thiago Almada por Nicolás González ou Giuliano Simeone.

No entanto, a capacidade de Almada de articular o jogo pode ser muito valiosa para Scaloni diante da ameaça do 'gegenpressing', a pressão sufocante e imediata exercida após a perda da posse de bola, estilo de Ralf Rangnick, o técnico da seleção austríaca.

O alemão de 67 anos, um dos mentores de Jürgen Klopp, transformou a Áustria em uma das equipes mais sólidas durante as eliminatórias europeias.

A estreia da equipe também foi promissora, com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, colocando a Áustria ao lado da Argentina na liderança do Grupo J.