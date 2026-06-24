Messi completa 39 anos no topo do mundo

A Argentina e o mundo do futebol prestam suas homenagens, nesta quarta-feira (24), a Lionel Messi, que comemora seus 39 anos aproveitando ao máximo a sua sexta participação em uma Copa do Mundo.

As celebrações começaram na noite anterior, quando seus companheiros de equipe o surpreenderam com um bolo de aniversário na concentração em Kansas City.

"Ontem à noite começamos com uma linda surpresa. Obrigado!!", escreveu Messi no Instagram na manhã desta quarta-feira, mostrando uma imagem da comemoração ao lado de amigos próximos como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi.

Pouco depois, De Paul compartilhou outra foto que mostra todos os jogadores em volta de seu capitão, cada um deles vestindo uma camisa estampada com momentos especiais da carreira do camisa 10.

"Feliz aniversário, capitão!", disse o também atleta do Inter Miami.

O craque argentino soprou as velas em plena Copa do Mundo pela quinta vez na carreira. Só conseguiu fazer isso com a família em 2022, quando o Mundial do Catar foi disputado no fim do ano.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Nós já temos tudo o que precisamos porque temos você", escreveu a esposa do jogador, Antonella Roccuzzo, ao lado de sete fotos da família. "Amo vocês!!! Como éramos pequenos", respondeu Messi.

O capitão argentino, que nesta quarta-feira treinará com sua equipe às 18h00 no horário local (20h00 de Brasília), concentra todas as atenções da Copa do Mundo em uma idade improvável.

Reconciliado com o torneio, o astro da 'Albiceleste' é agora o maior artilheiro da história do torneio e não deixou de marcar em suas últimas seis partidas.

A sequência começou no Catar 2022, onde alcançou o troféu que coroava seu lendário currículo, e continua nesta edição na América do Norte, sem que nenhuma outra figura tenha brilhado ou marcado mais do que ele.

Messi está empenhado a presentear a Argentina com um segundo título consecutivo, algo que não acontece desde a Seleção Brasileira em 1962, e para isso, se encarregou de marcar os cinco gols de sua equipe nas duas primeiras vitórias, contra a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0), classificando sua seleção à segunda fase de forma antecipada.

- "Celebrando a grandeza" -

Antes de seguir perseguindo recordes, nesta quarta-feira ele recebe a gratidão de compatriotas e amantes do futebol.

"Obrigado por tanto futebol, por tanto exemplo e por tanto orgulho nacional", escreveu a Associação do Futebol Argentino (AFA) em sua felicitação.

"FELIZ ANIVERSÁRIO L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA...!!!", somou-se pelo X o presidente do país, Javier Milei.

Ex-companheiros de equipe e clubes onde jogou também enviaram mensagens, como Ronaldinho Gaúcho e os três times de sua carreira: Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

"Mais um ano celebrando a grandeza. Feliz aniversário, Leo!", dedicou-lhe o Barcelona, a equipe de sua formação e onde jogou grande parte de uma carreira abrilhantada com oito prêmios Bola de Ouro.

Nascido em 24 de junho de 1987 no Hospital Italiano de Rosário, Messi se acostumou a passar os aniversários competindo e longe da família.

Desde a conquista do Mundial Sub-20 de 2005, nos Países Baixos, o atacante já passou cerca de doze aniversários concentrado com a seleção.

A ocasião mais recente foi na Copa América de 2024, com uma comemoração reservada com outros dois aniversariantes: os cozinheiros Antonia Farías, que ficou famosa por ser a primeira pessoa a abraçar Messi após a vitória no Catar, e Diego Iacovone, responsável pelos 'asados' que fazem os campeões do mundo se sentirem em casa.

- "Seria pedir demais" -

Além de seus companheiros, sua esposa e seus três filhos também o acompanharam nas duas primeiras partidas da Copa.

Com este apoio, o astro atravessou dias que definiu como "difíceis" devido aos problemas de saúde de seu pai e da intensa onda de boatos ao seu redor.

As especulações, que chegaram ao ponto de divulgar a falsa notícia de sua morte, cessaram quando a família comunicou que Jorge Messi estava sob cuidados médicos, mas evoluía favoravelmente.

Com a vitória no Catar, Messi sente que quitou a dívida que o futebol tinha com ele e já não pede um novo troféu como presente de aniversário.

"A verdade é que já seria pedir demais, o que ele já me deu é mais do que suficiente", disse após o triunfo sobre a Áustria.

"O que cabe hoje é aproveitar e tentar de novo com este grupo que está sempre na briga", acrescentou o camisa 10.