Mboko ficará de fora de Wimbledon, mas espera voltar a jogar duplas com Serena

Victoria Mboko perderá o restante da temporada de grama devido a uma lesão no joelho, mas afirmou que espera retomar sua parceria de duplas com a lendária tenista americana Serena Williams.

A canadense de 19 anos, nona colocada no ranking mundial, declarou que sofreu uma lesão no joelho durante sua partida de estreia em simples contra a tcheca Karolina Pliskova, no torneio da WTA no Queen's Club, em Londres.

"Infelizmente, a queda que sofri na quarta-feira causou uma lesão no ligamento colateral medial do meu joelho esquerdo, o que significa que perderei o restante da temporada de grama", escreveu Mboko.

"Isso, infelizmente, também inclui Wimbledon, um torneio que eu estava muito ansiosa para disputar este ano", acrescentou ela.

O contratempo ocorreu depois que a canadense formou dupla com Williams, de 44 anos, para conquistar uma vitória nas duplas, marcando o retorno muito aguardado da superestrela americana ao tênis competitivo após um hiato de quatro anos.

A dupla venceu Nicole Melichar-Martínez e Erin Routliff em sets diretos, mas o retorno de Williams foi temporariamente interrompido depois que uma lesão forçou Mboko a desistir do torneio de Londres.

Serena Williams, vencedora de 23 títulos de Grand Slam em simples, agora se prepara para o Aberto de Berlim, onde jogará ao lado da tcheca Karolina Muchova.

Em sua publicação, Mboko agradeceu a Williams pela "oportunidade incrível de jogar" ao seu lado.

"Aprendi muito com você e sinto muito que nosso torneio tenha terminado prematuramente, mas espero que possamos jogar juntas novamente em breve e terminar o que começamos", escreveu ela.

Williams respondeu com palavras de incentivo.

"Meu amor", escreveu a superestrela. "Meu diamante, você será ainda mais incrível quando voltar."